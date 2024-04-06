Неожиданный результат в Венгрии - ФОТОСЕССИЯ

Сборная Азербайджана по женскому футболу успешно стартовала в отборочном раунде ЕВРО-2025.

İdman.biz сообщает, что наша команда на выезде сыграла вничью с Венгрией.

За 90 минут каждая команда забила по 1 голу.

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