Неожиданный результат в Венгрии - ФОТОСЕССИЯ

Сборная Азербайджана по женскому футболу успешно стартовала в отборочном раунде ЕВРО-2025.
İdman.biz сообщает, что наша команда на выезде сыграла вничью с Венгрией.
За 90 минут каждая команда забила по 1 голу.
İdman.biz
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