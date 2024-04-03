Гурбанов и Божович поднялись в рейтинге

Объявлен рейтинг лучших главных тренеров мира.

Как сообщает İdman.biz, азербайджанский тренер тоже входит в число 500 самых сильных экспертов планеты.

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов занимает 139 место в рейтинге. 52-летний специалист с 1670 баллами продвинулся на 1 шаг по сравнению с предыдущим списком.

Главный тренер «Нефтчи» Миодраг Божович с 1616 баллами на 195 месте. Он тоже улучшил свое место в таблице на 1 ступень.

Отметим, что список возглавляет главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола с 2221 баллами.

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