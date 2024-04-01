"Тактически Алонсо не переиграл "Карабах" - Интервью Максима Медведева

В пятницу, 29 марта, «Карабах» с вратарём сборной России Андреем Луневым в десятый раз подряд стал чемпионом Азербайджана. В нынешнем сезоне команда хорошо выступила на европейском уровне, практически выбив в 1/8 финала Лиги Европы непобедимый на данный момент «Байер».

Капитаном «Карабаха» уже долгое время является защитник Максим Медведев, выступающий в составе лидера азербайджанского футбола всю карьеру, начиная с 2006 года.

İdman.biz сообщает, что в интервью metaratings.ru Максим оценил уровень своей команды и её достижения в нынешнем сезоне, а также рассказал:

для чего «Карабах» подписал Андрея Лунева;

почему Эден Азар был более сложным соперником, чем Криштиану Роналду;

в чём проблемы сборной Азербайджана и как развивается местный футбол;

почему любит Санкт-Петербург.

«Я уже не вижу «Карабах» с серебром»

— Максим, вы всю карьеру выступаете за «Карабах» и уже стали рекордсменом клуба по количеству матчей. Чувствуете себя живой легендой клуба?

— Если честно, да. Мне приятно осознавать, что я нахожусь в одном клубе уже 20 лет. Я начинал с молодёжной команды, затем основа стала омолаживаться, и на мою душу выпал шанс попасть в первый состав «Карабаха», где я выступаю с 2006 года. Игра за игрой я становился крепче, больше думал на поле, рос как футболист, и это приносило плоды.

Затем мне была передана капитанская повязка, которая около 6-7 лет находится у меня. Это для меня очень многое значит. И это меня радует, потому что «Карабах» — сильнейшая команда Азербайджана сейчас, а я провёл за нее больше всего матчей. Рекордсмен, легенда, люди по-разному это называют. Для меня наслаждение добиваться таких успехов и играть за лучшую команду лиги. Благодаря этому мы смогли заявить о «Карабахе» в Европе, и многие знают этот клуб.

— Вы играете за «Карабах» с 2006 года, а Гурбан Гурбанов тренирует команду с 2008-го. Вы работаете вместе почти всю вашу карьеру. Какие у вас взаимоотношения, и как Гурбанов повлиял на вас?

— Я был молодым и безбашенным. Когда он пришёл в «Карабах», мы вместе делали первые шаги, потому что он только начинал тренерскую карьеру. Были хорошие и плохие времена, но мы всегда были вместе. Я считал его старшим братом, потому что ко мне он относился индивидуально. Он понимал, что у меня горячая и кипящая кровь, я делал много ошибок на поле и за его пределами. И я всегда с ним советовался, даже когда у меня были какие-то проблемы.

Самое интересное, что у меня никогда не было страха перед ним, а только уважение. Он всегда пытался найти решение для моей проблемы, потому что понимал, как я выкладываюсь на поле и не люблю проигрывать. Почти всю карьеру мы проходим вместе и ко всем достижениям приходим вместе.

— Это было осознанное решение – стать легендой «Карабаха», или на каком-то этапе карьеры возникали мысли о переходе в другой клуб?

— Изначально я об этом не думал. С каждым годом результат был всё лучше, открывались новые перспективы. Да, были предложения от других команд. Я даже подходил к тренеру и говорил об этом, но на вопрос о моём мнении всегда отвечал, что хочу остаться здесь, потому что чувствовал себя защищенным. Руководство клуба всегда относится с добротой и пониманием, тренер знает, с какой любовью я отношусь к нему. Я не мог прийти и сказать, что хочу заработать больше денег. У меня просто воспитание такое, что я всегда следовал за другими целями и никогда не представлял, что могу выбрать деньги и оставить при этом команду. Особенно, когда всё хорошо идет. Думаю, что я уже многого добился, и лучше будет завершить карьеру в «Карабахе», чем переходить в другой клуб.

— То есть вы бы не приняли предложение, например, из Саудовской Аравии, поступи оно сейчас?

— Мне даже сын часто задаёт этот вопрос. Но я ему говорю: «Всех денег мира не заработаешь». Я не стремлюсь заработать много и жить вдали от семьи. Я всегда хотел, чтобы жена и дети были рядом, и всё было под контролем. Поэтому я сыну и говорю, что лучше здесь с ним буду работать. Это будет лучше и для семьи, и для него, а на хлеб всегда найду, где заработать.

— Есть желание остаться в «Карабахе» после завершения профессиональной карьеры? Уже задумывались, чем будете заниматься после ее окончания?

— Это время подходит уже, и я бы хотел остаться в футболе и передать свои знания новым поколениям. На сегодняшний день общаюсь с молодыми игроками, подсказываю им правильный путь, что их ожидает, как справиться со стрессом. Хотелось бы остаться в команде, но надо что-то выбрать, потому что есть много направлений, которыми я бы хотел заняться после завершения карьеры.

Многие говорят, что я могу стать спортивным директором, тренером или работать в академии. Но на сегодняшний день я не имею точного понимания, что лучше. Я работаю с таким тренером, который из минимума выжимает максимум, и вижу его работу своими глазами. Может, у меня и нет тренерской категории, но по знаниям я себя ощущаю приближенным к начальным категориям.

— За последние 10 лет клуб стал самым настоящим гегемоном в Азербайджане. За счёт чего случился такой взлет?

— За счёт работы всех причастных к клубу. Начиная от руководства, которое никогда не вмешивалось в работу команды и тренера. Сам тренер очень сильно работал над собой. Он ездил к Гвардиоле, Клоппу и другим тренерам. Несмотря на свой статус в Азербайджане, он всё равно продолжает работать над собой.

Увеличивается штат сотрудников: тренеров, специалистов по физической подготовке, аналитиков. Я считаю, что мы делаем во всех аспектах в два-три раза больше, чем остальные клубы Азербайджана. В той же медицине у нас есть и диетологи, и повара. Это всё то, что, может быть, хромает у других клубов, а у нас такое выстроено как система. Мы по семь часов находимся на базе, а другие команды так не делают, уже в этом есть большая разница.

— Как реагируете на постоянные успехи команды? Нет ли привыкания к чемпионским титулам?

— Если честно, я уже не вижу «Карабах» с серебром. На сегодняшний день у нас такой состав, в котором есть бешеная конкуренция. С каждым годом приходят всё более качественные игроки, результаты становятся всё лучше и лучше. Поэтому «Карабах» становится гегемоном. У нас нет другого выбора, кроме как забирать свои чемпионства. У нас сезон заканчивается в конце мая, а в конце марта мы математически уже оформляем чемпионство.

— Каково выступать в чемпионате из 10 команд? Не устаешь играть с одними и теми же соперниками?

— Есть такое. Ведь кроме четырёх кругов в чемпионате есть и кубок. Мы недавно так попали: три игры подряд проводили с тем же самым соперником. Это очень тяжело, даже непонятно, что анализировать, когда по три матча с одним и тем же соперником играешь. Так что маленькое количество клубов в чемпионате не радует. Хотелось бы иметь 16 команд и играть в два круга. Это было бы интересно.

«Тактически Хаби Алонсо не переиграл «Карабах»

— В этом сезоне команда дошла до 1/8 финала Лиги Европы. Это сильнейший «Карабах» за время вашего выступления в клубе?

— Да, и результаты об этом говорят. То, как мы достигаем своих результатов: 26 очков отрыва в Азербайджане, а в Лиге Европы нас с трудом проходит «Байер». Сегодняшний «Карабах» и вся система вокруг — сильнейшая в сравнении с предыдущими годами.

— Вы едва не выбили из турнира «Байер». Чего «Карабаху» не хватило, чтобы удержать победу?

— Адаптации к напряженной ситуации и выдержки. «Байер» играет каждую неделю на высоком уровне, чего мы лишены. Мы играем с ними, а потом возвращаемся в чемпионат Азербайджана. Мы не видим этой борьбы в нашем чемпионате, и происходит дисбаланс. «Байер» всегда играет при полных трибунах и на хороших полях, а мы в едем в другой город играть на синтетике в жару или в обед. Эта разница и сказывается.

Мы настраиваемся, анализируем соперника, выходим и ведём 1:0. Затем получаем красную карточку. Забиваем второй гол с 10 футболистами, но соперник сравнивает и концовке забивает решающий гол. Конечно, это обидно, но мы — большие молодцы, что достигли этого, что вселили на какое-то время страх. Можно сказать, что для нас это уже отчасти победа, ведь вся Европа на время заговорила о нас.

— «Байер» — единственный в Европе, кто до сих пор не имеет поражений. Вас впечатлила эта команда за четыре очных матча в этом сезоне? Что особенного в их игре в этом сезоне? Чем тактически крут Алонсо?

— Моё личное мнение, что тактически Алонсо не переиграл «Карабах». Он смог обыграть нас за счёт индивидуальных навыков футболистов. У них игроки стоят в пять раз больше, чем в «Карабахе», тот же Флориан Вирц или Патрик Шик, который может ставить точку в таких матчах.

Игроки «Байера» уже адаптированы к большим командам и крупным матчам, а мы берём способных футболистов и начинаем делать из них игроков европейского уровня. Например, «Карабах» не берёт футболистов из «Бенфики» или «Порту». Мы можем покупать игроков из вторых лиг Португалии или Бразилии и развивать их тактически и индивидуально. Так создается команда, которая начинает давать результат.

— Если бы в 1/8 финала вам попался не «Байер», до какого раунда вы бы могли дойти?

— Трудно сказать. Когда большие команды попадают на «Карабах», то начинают расслабляться. Чем сильнее соперник, тем больше шансов, что они выйдут расслабленными. Перед матчами с «Брагой» в первом раунде плей-офф все журналисты говорили, что у «Карабаха» нет шансов пройти. В итоге мы забили четыре гола на их поле.

Если бы не «Байер», то попался кто-то другой. Конечно, хотелось бы сыграть не с Леверкузеном, потому что мы были в одной группе. Мы знали, что они идут без поражений, и хотелось что-то другое. «Байер» — это команда индивидуальностей, но у них есть и система. Против этого тяжело бороться, когда у соперника есть не только сильные индивидуально футболисты.

— Какие цели на еврокубки ставили в клубе перед началом сезона?

— Попасть в группу Лиги чемпионов. Мы однажды этого достигли и хотели повторить результат, но, увы, не получилось. Но дойдя до 1/8 финала Лиги Европы мы смогли выполнить свою цель, и все остались довольны.

«Азар — это единственный игрок, которого я не мог держать»

— В сезоне 2017/18 «Карабах» вышел в групповой раунд Лиги чемпионов. Какое самое яркое воспоминание о том сезоне?

— Две ничейные игры с «Атлетико». Это большие воспоминания, это гимн Лиги чемпионов, который слушаешь до мурашек. Я никогда не мог представить, что буду играть под этот гимн, потому что это казалось нереальным. «Челси», «Атлетико» и «Рома» — это гегемоны европейского футбола, и играть против таких команд было наслаждением, потому что не было давления на футболистов. Все понимали, с кем мы играем, и тренер говорил, что нужно наслаждаться, поскольку мы заслужили этот момент.

Еще одним запоминающимся моментом стала победа над «Копенгагеном» в плей-офф отбора, когда нас после этого встречали в аэропорту, к нам было пристальное внимание. Нас носили на руках, так сказать.

— Самый интересный и запоминающийся выезд в той ЛЧ? «Стэмфорд Бридж», «Стадио Олимпико»?

— Это было с «Челси». Помню, мы ехали на стадион и заезжали во дворы и переулки, а потом подъехали к какой-то пятиэтажке, и автобус остановился. Стадиона не было видно, но складывалось ощущение, что он у «Челси» находится среди домов. Подъезжая к другим аренам, ты видишь их заранее. Потом уже заходишь на стадион, а там фанаты, много шума – тогда я испытал фантастические эмоции.

— Кого можете назвать сильнейшим игроком, против которого приходилось играть на уровне сборных и еврокубков? Вы называли Эдена Азара и Криштиану Роналду.

— Да, я бы даже назвал одного Азара. Потому что играл против Карраско, Педро и многих других. Но Азар — это единственный игрок, которого я не мог держать. Я не знал, какую ногу держать и с какой стороны. Это был просто феноменальный игрок. С Роналду мы понимали, что задача просто выбить у него мяч из-под ног. Из-за того, что он высокий, его действия, несмотря на скорость, читаются.

А с Азаром было невозможно. Он маленький, с быстрыми ногами, и я просто не мог свои шаги рассчитать, чтобы понимать, в какую сторону он будет уходить. Было очень обидно, когда он меня раскачивал, но, с другой стороны, понимал, что играю против Азара. Тем более он вышел во втором тайме, а я к тому моменту отбегал почти всю игру, и уже ноги сводило. Поэтому самые страшные воспоминания у меня были от Азара.

— Но против Месси сыграть так и не удалось.

— Конечно, хотелось бы сыграть против него. Жаль, что скорее всего уже и не сыграем, потому что в Европу он уже никуда не приедет. Ну ничего, со многими большими футболистами я всё-таки сыграть смог.

— Вы рассказывали, что ваш любимый футболист — это Алессандро дель Пьеро. Почему?

— Потому что я с детства болел за сборную Италии, и у меня всегда была их футболка. Болел и за «Ювентус», где играл дель Пьеро, особенно лет в 10-11. То, как он бил штрафные и всё делал в атаке… Его футболку можно было найти в Азербайджане, поэтому она у меня и была. Я её всегда носил, и на то время дель Пьеро был моим идолом. Всегда во дворе надевал его футболку, а когда бил по мячу, то говорил остальным: «Отойдите, бьёт дель Пьеро».

— Если «Карабах» в ближайшие годы попадёт на «Ювентус», то какие эмоции испытаете?

— Сейчас уже прошёл период зависимости от «Ювентуса». Когда сам начал играть, то понял, что может попасть и «Ювентус», и «Милан» с «Интером». Поэтому я уже к ним относился, как к соперникам. Да, я болею за «Ювентус» и сборную Италии, но если бы играл против дель Пьеро, это значило бы гораздо больше.

«Лунев — топ для чемпионата Азербайджана, но его брали для больших целей»

— В «Карабахе» выступает россиянин Андрей Лунев. Часто с ним общаетесь?

— Каждый день. Бывает, видимся в Баку, в кафе каком-нибудь. У нас есть общие друзья, и встречаемся, когда они иногда прилетают. На базе часто в настольный теннис играем, болтаем в тренажерке, так что нахожусь с ним в активном общении.

— «Байер» — его бывший клуб. Чувствовалось, что для Андрея это противостояние было принципиальным?

— Когда мы попали на них в группе, Андрей был очень рад. Мы понимали, что «Байер» — это другой уровень, а он приходил и говорил, что пройдём. Андрей был очень заряжен обыграть «Байер» и доказать, что является вратарём с большой буквы. Было видно перед матчем, что он очень сильно заряжен и хорошо подготовился именно к «Байеру».

— Насколько сильно Лунев усилил команду в этом сезоне? Это топовый вратарь по меркам уровня чемпионата Азербайджана?

— Для Азербайджана Лунев — это топ из топов. Но его брали не для того, чтобы выиграть чемпионат. Были задачи и амбиции на более высокие достижения, поэтому клуб решил взять опытного вратаря для успеха в Европе. Он подходит именно для европейского уровня.

— Как его воспринимают внутри команды?

— Как и всех вратарей (смеётся). Это у нас отдельная история. Андрей — очень общительный парень, не обидчивый, сам любит пошутить. Он со всеми в хороших отношениях. У нас очень дружная команда, шутят все вместе и издеваются друг над другом в пределах разумного. Андрей круто может подкалывать. Он сам себя хорошо себя чувствует в «Карабахе», и у него хорошие отношения с тренером и руководством клуба.

— В недавнем интервью Андрей заявил: «Атмосфера в чемпионате Азербайджана удручающая: зрителей очень мало приходит на стадионы. Ощущение, что играешь не официальную встречу, а какую-то товарищескую». Что скажете по этому поводу?

— Есть такое, он говорит правду. Если выезжаем в другие города, то много болельщиков приходит. Мы базируемся в Баку, здесь много команд. Игры бывают в шесть-семь вечера, люди на работе ещё и они не посещают наши матчи так активно, как Лигу Европы, которая начинается позднее. Поэтому многие предпочитают смотреть матчи чемпионата по телевизору.

На футболистов это давит. К нам приходят наши фанаты и поддерживают, но когда на 30-тысячный стадион приходит 700-800 человек, то очень ощутимо, что он пустой. Большое спасибо тем, кто приходит, но хотелось бы, чтобы атмосфера присутствовала не только за пределами Баку, но и в самой столице. Это очень влияет и на мотивацию футболистов, поэтому Андрей был прав.

— Контракт Лунева истекает этим летом. Ничего не слышно о возможном продлении?

— Переговоры идут. Понятно, что после такого сезона есть заинтересованность, чтобы Андрей продолжил выступать за «Карабах». У него есть и свои цели в карьере, и если он и руководство клуба смогут найти общие точки для продолжения сотрудничества, то я буду только рад, что такой вратарь выступает за «Карабах».

«Я уже попрощался со сборной Азербайджана внутри себя»

— Помимо легенды «Карабаха» вы вполне метите на звание легенды сборной Азербайджана. До рекорда Рашада Садыхова ещё 30 матчей. Насколько оцениваете шансы обновить рекорд?

— Я уже с национальной командой внутри себя попрощался, потому что год как не вызываюсь. Это тяжело, мало подпитки, поскольку у сборной слабые результаты. А нужна хорошая мотивация. Мы много играем и летаем с клубом, а уже есть семья, поэтому тяжело совмещать. Получалось, что на протяжении семи лет я был практически без каникул, потому что отпускные дни ты обмениваешь на игры сборной. Нужно успевать везде, а было уже трудно психологически.

— Какие были эмоции, когда вы впервые вышли с капитанской повязкой на матч сборной Азербайджана?

— Я впервые получил повязку, когда в матче меняли предыдущего капитана. Чувствовал себя более уверенно и говорил самому себе, что надо руководить командой. Смотрел, что делали и говорили экс-капитаны. Старался учиться, чтобы понимать, как правильно быть капитаном.

А когда стал основным капитаном, уже была гордость за доверие. Значит есть за что. За знания других языков, что позволяло со всеми общаться. Сейчас знаю, кому и что объяснять, и ребята относятся с уважением. Сейчас молодых много, и они всё с одного слова понимают. Это было очень приятно, гордился собой, все родные радовались, что я являюсь капитаном сборной и сильнейшего клуба Азербайджана.

— Самый яркий момент в составе сборной Азербайджана?

— Ярких моментов или достижений добиться не смогли, это единственная загвоздка. Яркие моменты со сборной — это когда играешь против сильных соперников, мы часто были против Германии и Португалии. Всегда приятно выходить на поле под гимн Азербайджана, и когда он звучит в других странах. Старался проявлять себя с лучшей стороны, особенно против больших команд. Запоминаешь только большие игры и большие стадионы, это самое главное.

— Первый гол за сборную вы забили Норвегии. Можете вспомнить, что испытали в тот момент?

— Если честно, я не столько радуюсь своим голам, сколько победам команды. Но когда ещё знаешь, что именно твой гол принес победу, то очень приятно. Ты с гордостью выходишь на поле, приходит уверенность. Тогда ощущения были приятные. Играли еще и в родных стенах, на Олимпийском стадионе. Хотелось потом забивать ещё, чтобы вспомнить те эмоции.

— На последнем отборе к Евро хорошо выступили сразу несколько сборных с постсоветского пространстве, а Грузия и Украина вышли на турнир. Когда на Евро сможет попасть Азербайджан, и чего команде сейчас не хватает, чтобы выйти на новый уровень?

— Не хватает стабильности, потому что за последнее время у Азербайджана часто меняются тренеры. Каждый приходит со своим менталитетом и философией. Например, в клубах кто-то из защитников играет в четверке, а кто-то в пятёрке. И когда в сборной нужно привыкать друг к другу, то тяжело из-за разных схем.

Думаю, что нужно поставить определённую систему и придерживаться ее до конца, пока не появится результат. Из-за частых смен тренеров команда и не могла найти свою систему игры. Нужно подтягивать и юношеские команды, чтобы они тоже придерживались системы, и, когда подойдет возраст для вызова в основу, все будут знать, что делать.

Плюс для результата нужно, чтобы в обойме было как минимум 50 футболистов, чтобы была конкуренция. А у нас из-за десяти команд в чемпионате тяжело делать большую выборку. Ещё и лимит легионеров «семь плюс четыре», поэтому играет лишь 40 футболистов, половина из которых за олимпийскую сборную бегают.

— Как оцениваете реформу Евро с увеличением до 24 команд? Теперь такие команды, как Грузия, могут попасть в финальную часть турнира. Это здорово?

— Я думаю, что эти изменения были для того, чтобы команды уровнем пониже имели хоть какой-то шанс пробиться. Это положительная тенденция.

— Как обстоят дела с футболом в Азербайджане в целом? Развивается ли он?

— Он развивается, но не теми темпами, которыми хотелось бы. Хочется большего акцента на детский футбол, потому что это фундамент, а остальное придёт со временем. Тем более сейчас лимиты мешают местным футболистам расти. Есть колоссальная работа, которую нужно провести, чтобы не только «Карабах», но и азербайджанский футбол поднялся.

На это требуется время, может быть, десять лет, чтобы сделать, как Люксембург, который резко выпрыгнул. Пока мы идём маленькими шажочками, и это не особо заметно. Нужно активно вложиться за десять лет, построить стадионы, сделать условия для детей, чтобы они играли не на асфальте, а на искусственных полях.

Есть много недостатков, которые нужно в совокупности решать, поэтому нужно время и хорошее финансирование.

«Лунев с восторгом говорит про «Зенит» и время, когда он там играл»

— Я знаю, что вас многое связывает с Санкт-Петербургом. Его можно назвать вашим любимым городом в России?

— Да, я очень часто приезжаю в Санкт-Петербург. У меня там много друзей и знакомых. В своё время даже купил квартиру, потому что город понравился. Я подумал, что пусть будет, потому что на каникулы будем приезжать и спокойно оставаться с семьей. Положительные эмоции от Санкт-Петербурга, всё красиво, всё нравится, поэтому почему бы и не приезжать на отдых туда.

— В каких городах России вы ещё были? Какой можно назвать самым красивым?

— Если не Петербург, то понятно, что Москва. Был ещё в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Воронеже. Но я приезжал не на отдых, а по футбольным делам. Поэтому я не такой знаток российских городов. Отдохнуть только в Санкт-Петербург и приезжаю.

— Следите за «Зенитом»?

— Периодически. Андрей Лунёв в общении любит сравнивать «Карабах» с «Зенитом». Он всегда хвалит, говорит, как было классно. Андрей с восторгом говорит про этот клуб и про время, когда он играл. Как я понимаю, у него с «Зенитом» связаны только позитивные моменты. Поэтому я больше всего в России смотрю за ними.

— За какие места в Российской Премьер-Лиге боролся бы нынешний «Карабах»?

— Я бы сказал, что даже могли бы бороться за чемпионство. Потому что на сегодняшний день в России играют только между собой. Пока европейские матчи на паузе, уровень будет только падать. Если смотреть на наши результаты, то, думаю многие согласятся, что «Карабах» мог бы и за чемпионство биться.

— Мне известно, что прошлым летом вас предлагали нескольким клубам РПЛ. Была ли у вас когда-либо возможность перейти в российский клуб? Почему не приняли предложение?

— Мой представитель больше знает об этих историях. Он говорил, что я могу спокойно играть в РПЛ, но всегда в моем приоритете был «Карабах». Были и другие предложения, но я всегда ждал до последнего, как будет складываться ситуация с клубом. Но с «Карабахом» всё гладко проходило, поэтому я даже не делал акцент, чтобы вести переговоры с другими клубами. Меня здесь всё устраивает. Здесь моя семья, я всех знаю и комфортно себя чувствую, поэтому не думал, чтобы менять на что-то неопределенное. Это могло повернуться в хорошую или плохую сторону, поэтому я выбрал стабильность и гарантию.

— С кем из российских футболистов вы дружите или просто общаетесь?

— Сейчас ни с кем. С некоторыми заочно знакомы. Из-за того, что я никакого отношения к российскому футболу не имею, у меня нет футболистов, с которыми я общаюсь или созваниваюсь. Есть только Андрей Лунёв, так как у нас общие друзья.

— Если представить, что вы выступали бы в другой стране и за другую сборную, это была бы Россия?

— Скорее всего да, так как по национальности я русский.

— Что думаете об отстранении российского футбола?

— При любом раскладе это будет негативно сказываться на уровне российского футбола, потому что ты становишься крепче, когда играешь с более сильными соперниками. Допустим, с кем «Зениту» играть дальше, чтобы становиться лучше и больше сильных футболистов хотели приезжать в Россию?

Сейчас они играют на своём уровне, и это будет замедлять рост футбола. Это же касается и сборной. Последний матч с Сербией был бы интересней, не будь там красной карточки. Хорошо, если российские игроки будут выступать за границей и там поддерживать свой уровень.

«Мама была против футбола, хотела, чтобы я стал врачом»

— Вы родились и выросли в Баку, но по национальности русский. Можете рассказать, как так вышло?

— Я уже в пятом поколении уроженец Баку. Ещё 500 лет назад, как мне мама рассказывала, славянские народы распространялись на землях Кавказа. И вот с тех пор мои предки попали в Грузию и Азербайджан, и таких, как я, тут много.

— Многие отмечают ваш отличный азербайджанский язык. Как вам удалось его так освоить?

— В семье и с друзьями я разговариваю на русском, поэтому это для меня первый язык. В детстве в 90-х годах были многие, кто говорил на двух языках или только на азербайджанском. С ними я играл в футбол, катался на самокатах и слышал фразы на азербайджанском языке. Бывали дети, которые вообще на русском не говорили. Так что я с детства знал азербайджанский на хорошем уровне, а годам к 14 уже спокойно разговаривал.

— Насколько вам, как русскому по национальности человеку, удалось влиться в местную культуру и обычаи Азербайджана, в котором вы живете всю жизнь?

— Очень хорошо. Я очень рад, что вырос на Кавказе. Есть некоторые нотки, которые важны для человека, и хорошо, что есть кавказское воспитание с уважением к родителям до конца дней. Тому, что такое честь или достоинство, здесь человек очень хорошо обучается. Многие растут на улице сами, утром вышел и вечером вернулся ужинать. И вот так улица тебя воспитывает, поэтому здесь очень хорошо живётся. Я думаю, что любой человек может спокойно жить в Азербайджане, если придерживаться правил.

— Вы рассказывали, что родители были против увлечения футболом. Как удалось поменять их мнение?

— Я до 11 лет занимался акробатикой, а потом начал играть в футбол. Был кандидатом в мастера спорта, но при этом хорошо играл в футбол и имел большое желание. Маме говорил, что хочу только футболом заниматься, но она была против. Я хорошо учился, и мама думала, что поступлю в медицинский и стану врачом. Всё к этому шло, но параллельно с учёбой я и в футбол играл.

Потом меня начали призывать в академию, и вот я прихожу в один из дней и говорю маме, что надо подписать контракт, потому что мне тогда не было 18 лет. Мама этому не верит, и пришлось бежать в киоск, чтобы показать, как про меня в газетах пишут. Она знала тогда, что я уже серьезно играю. И когда мы вернулись с U-15 из Белоруссии с суточными в 350 долларов, я их показал маме, а она сказала: «Ты откуда украл эти деньги?». Мама не верила, что футболом можно зарабатывать деньги. Потом уже свыклась, когда поняла, что всё это серьёзно, и смирилась, что я стану футболистом, а не врачом.

— Ваши дети и жена также занимаются футболом. Как успехи?

— У меня два сына и дочка. Дочка занимается плаванием, а пацаны — футболом. Они растут, любят футбол, много в него играют. У нас спортивная семья и кроме спорта нас особо ничто не беспокоит, и это радует. Главное, что у детей есть желание, и они стремятся. Уже в 11-12 лет есть понимание, как хотят играть. Я их на игры привожу, показываю базу, им всё это интересно. Они со мной иногда тренируются, поэтому мы уже выбрали путь футболистов. Так что после завершения карьеры есть чем заниматься.

«Мы всему миру показывали, что «Карабах» — это Агдам»

— История с конфликтом вокруг Нагорного Карабаха, наконец, сошла на нет. Спорная территория окончательно войдет в состав Азербайджана. Что думаете по этому поводу?

— Мы уже проводили одну кубковую игру в Ханкенди. Были очень приятные чувства и полный стадион зрителей. Мы проезжали все разрушенные места, и хотелось бы мирного неба над головой, чтобы всегда было так и чтобы в Карабахе развивался футбол, а люди, которые там жили, вернулись, и всё начало развиваться. Первые шаги уже сделаны. Ждём, чтобы в дальнейшем будет всё лучше и лучше.

— Как сильно давил на вас и ваш клуб этот конфликт на протяжении карьеры? В еврокубковых выездах журналисты наверняка задавали вам вопрос на эту тему.

— Часто были вопросы, поскольку известно, с какой части Азербайджана «Карабах». Всегда, когда мы добивались результатов, писалось «Карабах» Азербайджан». Мы всему миру показывали, что «Карабах» — это Агдам, и это относится к Азербайджану. Для нас это было большим стимулом. Тренер часто говорил, что игроки должны понимать, какой клуб они представляют и сколько людей за него болеет.

İdman.biz