Два антирекорда "Кяпаза"

«Кяпаз» повторил два своих антирекорда.

Как сообщает İdman.biz, представитель Гянджи потерпел одно из самых крупных домашних поражений в чемпионатах Азербайджана.

Команда Адиля Шукурова проиграла «Карабаху» в XXVIII туре Премьер-лиги Азербайджана со счетом 1:6. В третий раз в истории гянджинцы проиграли домашний матч с разницей в пять мячей. 25 марта 2006 года «Нефтчи» одержал победу со счетом 5:0 на поле «Кяпаза». 25 ноября 2017 года «Габала» вернулась из поездки с победой со счетом 6:1.

«Кяпаз» также повторил этот антирекорд, пропустив 6 мячей в домашней игре во второй раз в своей истории. После "Габалы" "Карабах" забил шесть голов на поле гянджинской команды.

Отметим, что свой последний домашний матч «Кяпаз» провел на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.

İdman.biz