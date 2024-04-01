Два антирекорда "Кяпаза"

«Кяпаз» повторил два своих антирекорда.
Как сообщает İdman.biz, представитель Гянджи потерпел одно из самых крупных домашних поражений в чемпионатах Азербайджана.
Команда Адиля Шукурова проиграла «Карабаху» в XXVIII туре Премьер-лиги Азербайджана со счетом 1:6. В третий раз в истории гянджинцы проиграли домашний матч с разницей в пять мячей. 25 марта 2006 года «Нефтчи» одержал победу со счетом 5:0 на поле «Кяпаза». 25 ноября 2017 года «Габала» вернулась из поездки с победой со счетом 6:1.
«Кяпаз» также повторил этот антирекорд, пропустив 6 мячей в домашней игре во второй раз в своей истории. После "Габалы" "Карабах" забил шесть голов на поле гянджинской команды.
Отметим, что свой последний домашний матч «Кяпаз» провел на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.
İdman.biz