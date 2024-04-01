Торал Байрамов: "Снова будем выходить на каждый матч ради победы"

«В этом сезоне у нас была цель выиграть чемпионство».

Об этом İdman.biz заявил футболист "Карабаха" Торал Байрамов.

Он отметил, что его команда в 11-й раз стала чемпионом Азербайджана. По словам Байрамова, в этом году они играли в тяжелом графике:

"Мы боролись в Лиге Европы, Кубке Азербайджана и Премьер-лиге. Однако, несмотря на это, хорошо, что мы обеспечили себе чемпионство за 8 туров до завершения чемпионата страны. Это был очень трудный сезон. Мы должны подойти к предстоящим играм внимательно и ответственно. Хотя все ясно, мы снова будем выходить на каждый матч ради победы».

Отметим, что «Карабах» досрочно обеспечил чемпионство, победив «Кяпаз» (6:1) в XXVIII туре Премьер-лиги Азербайджана.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz