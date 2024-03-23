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Потеря в сборной Болгарии перед матчем с нашей сборной

Азербайджанский футбол
Новости
23 Марта 2024 22:55
Потеря в сборной Болгарии перед матчем с нашей сборной

Сборная Болгарии с потерей выйдет на матч с нашей сборной в рамках проекта «FIFA series - Edition 2024».

Как сообщает İdman.biz, ожидается, что правый защитник команды-соперника Виктор Попов из-за травмы не сможет сыграть в бакинском матче.

Болгарский футболист почувствовал боль в мышцах во время сегодняшней тренировки команды. По этой причине его участие в матче с нашей сборной было поставлено под сомнение. В матче против Танзании 20-летний защитник находился на поле 83 минуты.

Отметим, что матч Азербайджан-Болгария начнется 25 марта в 20:00.

İdman.biz

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