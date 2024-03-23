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Бахлул Мустафазаде: "Иногда получается, а иногда - нет"

Азербайджанский футбол
Новости
23 Марта 2024 12:33
Бахлул Мустафазаде: "Иногда получается, а иногда - нет"

"У нас было много шансов. Думаю, нам следовало раньше реализовать некоторые голевые эпизоды".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил футболист сборной Азербайджана Бахлул Мустафазаде после матча с Монголией (1:0) в рамках проекта "FIFA series - Edition 2024" .

Забивший единственный гол в матче футболист подчеркнул, что можно было победить и с крупным счетом:

"Надо было более тщательно использовать созданные моменты. Мы могли бы забить больше голов. Но иногда получается, иногда - нет".

Он заявил, что главная цель в предстоящем поединке со сборной Болгарии - победить и хорошо сыграть:

"Я стараюсь забивать больше голов. Работаю над этим на тренировках. Но это футбол. Иногда я забиваю гол, иногда это делает кто-то другой".

Игрок также ответил на вопрос о вакантном месте главного тренера сборной. По его словам, даже если придет какой-то другой специалист, он будет работать в той же ситуации:

"Ариф Асадов - тренер, которого мы знаем и с которым работали раньше. Мы знакомы с его, а он знаком с нашим принципами работы. Он знает нас, а мы хорошо знаем его. Я не могу дальше комментировать, будет ли новый тренер местным или иностранным. Потому что это не входит в мои полномочия".

Отметим, что 25 марта Азербайджан встретится с Болгарией.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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