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Афран Исмайлов: "Если бы мы не забили, это был бы позор"

Азербайджанский футбол
Новости
23 Марта 2024 10:27
Афран Исмайлов: "Если бы мы не забили, это был бы позор"

"Честно говоря, Монголия не была футбольной командой. Возможно, они только начали играть или только собрались вместе. У них много трудностей. Это была странная команда".

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист сборной Азербайджана Афран Исмайлов.

Футболист-ветеран прокомментировал матч, в котором Азербайджан победил Монголию со счетом 1:0. Он подчеркнул, что защита соперника всеми силами создала для нашей команды большие трудности:

"У нас есть качественные игроки. Мы должны были играть комфортно, забивать голы и побеждать с крупным счетом. Если бы мы не забили в конце, это был бы позор. Если посмотреть на это с этой точки зрения, то это не такой уж большой успех. Мы победили их с большим трудом. Против таких соперников сложно играть. Также сложно настроиться на товарищеский матч. Футболисты не выкладываются на 100 процентов. Это приводит к появлению таких игр".

Исмайлов оценил работу Арифа Асадова, который вывел команду на игру:

"Я тоже сторонник местного тренера. Если ему дадут шанс, почему бы и нет? Мы уже привлекли достаточно иностранцев, и ни один из них не дал особого результата. Я буду рад Арифу Асадову на посту главного тренера, а не иностранцу. Независимо от игры, результат останется в истории".

По его словам, все наши игроки выступили на одном уровне:

"У нас было много моментов. Мяч попадал в штанги и перекладину. Лучшим игроком встречи стал вратарь соперника. Их было 11 человек. Сзади они построили "Китайскую стену". Поэтому нужно было играть немного умнее. В борьбе один на один нужно было обыгрывать соперника и бить по воротам или отдавать хороший пас. У нас были трудности с этим. Мы забили ближе к концу и выиграли. Мы должны забыть этот матч. Нам предстоит сыграть против более серьёзного соперника - Болгарии. Они нам по зубам. Раньше болгары играли лучше. Но на данный момент мы находимся в лучшей форме, чем они. Думаю, мы сыграем с ними комфортно и победим".

Отметим, что свою следующую игру в рамках "FİFA series - Edition 2024" наша сборная проведет 25 марта против Болгарии.

Эмин Ага

İdman.biz

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