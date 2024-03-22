60-я победа в 296 играх

Сборная Азербайджана одержала юбилейную победу.

Как сообщает İdman.biz, победа над Монголией со счетом 1:0 стала 60-й в истории команды.

Наша сборная, сыгравшая свой первый официальный матч в 1992 году, до встречи в рамках организованной в Баку «Серии ФИФА» одержала 59 побед в 295 играх. Встреча с монголами вошла в историю как 60-й успех в 296-й встрече.

Отметим, что свою первую победу наша сборная одержала 25 мая 1993 года в товарищеском матче против Грузии в Гяндже - 1:0.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz