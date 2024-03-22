22 Марта 2024
RU

60-я победа в 296 играх

Азербайджанский футбол
Новости
22 Марта 2024 22:46
60-я победа в 296 играх

Сборная Азербайджана одержала юбилейную победу.

Как сообщает İdman.biz, победа над Монголией со счетом 1:0 стала 60-й в истории команды.

Наша сборная, сыгравшая свой первый официальный матч в 1992 году, до встречи в рамках организованной в Баку «Серии ФИФА» одержала 59 побед в 295 играх. Встреча с монголами вошла в историю как 60-й успех в 296-й встрече.

Отметим, что свою первую победу наша сборная одержала 25 мая 1993 года в товарищеском матче против Грузии в Гяндже - 1:0.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

Новости по теме

Монгольский "сюрприз" не прошел
22:35
Азербайджанский футбол

Монгольский "сюрприз" не прошел

Сборная Азербайджана по футболу одержала тяжелую победу в своем первом официальном матче в текущем году
Ариф Асадов: "В таких матчах нужно быстро забивать"
22:33
Азербайджанский футбол

Ариф Асадов: "В таких матчах нужно быстро забивать"

"Главное, что команда проявила терпение и сыграла до конца"
Главный тренер сборной Монголии: "Я очень разочарован"
22:19
Азербайджанский футбол

Главный тренер сборной Монголии: "Я очень разочарован"

"Надеюсь, мы сможем добиться хорошего результата в следующей игре"
Азербайджан победил Монголию, забив на 90+1-й - ВИДЕО
21:52
Азербайджанский футбол

Азербайджан победил Монголию, забив на 90+1-й - ВИДЕО

Сборная Азербайджана провела свою первую игру в 2024 году
Второй дебют за день
21:35
Азербайджанский футбол

Второй дебют за день

Еще один игрок дебютировал в сборной Азербайджана
Путь Андрея Лунева открыт: его конкурент ушел
21:32
Азербайджанский футбол

Путь Андрея Лунева открыт: его конкурент ушел

Шансы вратаря "Карабаха" Андрея Лунева сыграть в сборной России возросли

Самое читаемое

Азербайджан разгромил Молдову - 4:1
20 Марта 20:43
Азербайджанский футбол

Азербайджан разгромил Молдову - 4:1

Сборная Азербайджана по женскому футболу U 17 провела свой последний матч во 2-й группе Лиги Б в рамках II тура отборочного этапа чемпионата Европы
Сезон для него завершен
20 Марта 22:32
Мировой футбол

Сезон для него завершен

Известный футболист на этот раз травмировал правое колено
Рекорд Гурбана Гурбанова под угрозой
20 Марта 15:12
Азербайджанский футбол

Рекорд Гурбана Гурбанова под угрозой

Определена командная статистика игроков сборной Азербайджана, которая 22 марта проведет свою первую игру в 2024 году
На пути к ЕВРО-2024: Грузия и Украина в финале, разгром от Греции - ВИДЕО
08:11
Мировой футбол

На пути к ЕВРО-2024: Грузия и Украина в финале, разгром от Греции - ВИДЕО

Стартовала стадия плей-офф ЕВРО-2024