Монгольский "сюрприз" не прошел

Сборная Азербайджана по футболу одержала тяжелую победу в своем первом официальном матче в текущем году. В первой встрече нового проекта «Серия ФИФА», проходящего в Баку, она выиграла у Монголии со счетом 1:0. Уже в компенсированное время отличился Бахлул Мустафазаде, замкнувший подачу Торала Байрамова.

Как передает İdman.biz, поединок получился тяжелым, учитывая сразу несколько аспектов. Один из них - эта игра с командой, которая весь футбол строит от обороны и изначально действует вторым номером. И хотя задача атакующей стороны вроде бы облегчается, но забить такому сопернику оказывается не так просто. С чем, собственно, и столкнулись хозяева. Имея тотальное преимущество над Монголией, они смогли найти путь к воротам перед самым финальным свистком.

Другой аспект заключается в том, что нынешний состав достаточно «сырой». Команда находилась на ходу во второй половине отборочного турнира чемпионата Европы, когда выдала ряд ярких матчей, включая разгром шведов в Баку. С окончания квалификации прошло почти четыре месяца и команду надо, что называется, снова «завести». Делает это Ариф Асадов, который после ухода Джанни Де Бьязи, возглавляет сборную на временной основе. Но приставка «и.о» может исчезнуть, если он добьется результата, а АФФА не найдет подходящих кандидатов из-за рубежа. Поэтому хоть товарищеские матчи и имеют свою специфику, результат являлся крайне важным. И хорошо, что команда смогла его добиться, хотя игра с монголами заставила понервничать болельщиков.

Но тут важно понимать, что слабых соперников в мире не осталось. Точнее, все, даже самые нефутбольные на первый взгляд страны, приобщились к игре, и Монголия является ярким тому примером. Да, команда не броская, но достаточно дисциплинированная, со своим стилем игры. Поэтому если говорить исключительно о результате, то подопечные Асадова его добились - смогли победить. По ходу игры наставник использовал все шесть замен и в целом проверил подавляющее большинство приглашенных футболистов. От новичка Эмиля Мустафаева и Эдди Исрафилова до Мусы Гурбанлы и Торала Байрамова. Который, к слову, и нашел пасом Мустафазаде, когда последний забивал гол.

Теперь можно настраиваться на следующего соперника - болгар, с которыми предстоит играть 25 марта. И здесь уже будет совершенно иная тактика и стратегия. И вполне возможно, что команда выйдет на поле в составе, отличном от того, который появился со стартовым свистком против Монголии. Многое будет зависеть от текущей готовности футболистов после сегодняшней встречи, так как игра с Болгарией обещает оказаться куда более энергозатратной.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz