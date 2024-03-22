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Ариф Асадов: "В таких матчах нужно быстро забивать"

Азербайджанский футбол
Новости
22 Марта 2024 22:33
Ариф Асадов: "В таких матчах нужно быстро забивать"

«Поздравляю всех с первой победой в году».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил тренер сборной Азербайджана Ариф Асадов на пресс-конференции после матча против Монголии (1:0) в рамках проекта "FIFA series - Edition 2024", впервые организованного в Баку.

Опытный специалист рассказал, что это была сложная игра:

«Мы знали, что соперник будет играть более оборонительно и будет склонен к контратакам. В таких матчах нужно быстро забивать. Главное, что команда проявила терпение и сыграла до конца.

- Чем бы вы объяснили тот факт, что с трудом победили такого соперника?

- ⁠Мы с уважением относимся к каждому сопернику. Это футбол. Некоторые команды могут забивать голы благодаря индивидуальным качествам. Мы редко играли против таких команд. Не привыкли к такому футболу. Поэтому борьба с таким противником требует времени.

- Довольны ли вы игрой Рамиля Шейдаева?

- Конечно, мы знаем, что в Турции он сыграл мало матчей. Между прежней формой Рамиля и нынешней есть большая разница. Он пытался показать себя. Хоть он и не совсем тот Рамиль, но, думаю, он показывает свой потенциал.

- ⁠Кем вы сегодня остался довольны?

- ⁠Мы будем играть против двух разных соперников и двух разных систем. Внесем изменения в игру против Болгарии.

- Ждали ли вы, что матч завершится вничью? Если бы мы не смогли отличиться в дополнительные минуты, какая у вас была реакция?

- Это футбол, всякое может случиться. Главное, что мы хотели победить. Мы были воодушевлены после 80-й минуты. Если бы забили с самого начала, могли бы снова отличиться. Мы использовали все возможности, которые были в нашем распоряжении, чтобы отличиться.

- ⁠Будем ли мы играть первым номером против сборной Болгарии?

- ⁠Мы смотрели их игры против Сербии и Венгрии. Провели собственный анализ. Конечно, мы играем дома. Мы должны дать им почувствовать, что мы - владельцы дома.

- В сегодняшнем матче в первом тайме были определенные пробелы в линии защиты. Сможем ли мы обыграть Болгарию с такой оборонительной линией?

- Возможно, мы поменяем линию защиты.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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