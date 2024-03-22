Главный тренер сборной Монголии: "Я очень разочарован"

«Я очень разочарован тем, что мы проиграли. Сегодня мы играли против хорошего соперника».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер сборной Монголии Ичиро Оцука на пресс-конференции, состоявшейся после матча Азербайджан-Монголия (1:0) в рамках проекта «Серия FIFA - Edition 2024», впервые организованного в Баку.

Он подчеркнул, что его команда выступила хорошо: «Я благодарю своих игроков. Надеюсь, мы сможем добиться хорошего результата в следующей игре».

- В чем разница между японским и азербайджанским футболом?

- Сборная Азербайджана для нас имеет высокий уровень. Отличие от Японии в том, что все игроки их состава играют в Европе и высших лигах. У них есть хороший опыт. Для такой команды, как наша, играть с Азербайджаном - это большой опыт. У них хорошее качество. В прошлом году мы играли против Грузии. Хоть мы и сравняли счет в матче и сделали его 1:1, в итоге не получилось. Сегодня Азербайджан организовал хорошую атаку.

- ⁠Если бы сегодняшний матч завершился вничью, стал бы для вас сенсацией? Чего было недостаточно для такого результата?

- Это была наша вторая игра против европейской сборной. Если бы все закончилось вничью, да, это была бы сенсация. Если вы защищаетесь весь матч, то теряете энергию. Я всегда говорю футболистам, что на последних минутах пропускаются голы, боритесь осторожно. Если бы мы думали о нападении, страха не было бы. Мы должны изменить свое мышление и играть в атаке.

- ⁠На последних минутах ваша команда играла в атаке, создавая моменты для взятия ворот. Почему этого не произошло в первые минуты?

- Я только что пришел в команду. По сути, я начал прививать игрокам защиту. Нашей дальнейшей задачей будет игра в нападении.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz