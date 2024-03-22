Второй дебют за день

Еще один игрок дебютировал в сборной Азербайджана.

İdman.biz сообщает, что игрок украинского клуба «Полесье» Эмиль Мустафаев проводит свой первый матч в составе национальной сборной.

Шанс он получил в продолжающемся матче против Монголии. Эмиль заменил Филипа Озобича на 60-й минуте матча.

До этого в нашей сборной дебютировал вратарь Рза Джафаров, входивший в стартовый состав национальной сборной.

Мустафаев стал 268-м игроком за 32-летнюю историю команды. До этого шанс в команде получили 266 игроков, сыгравших 295 матчей. Рза был 267-м, Эмиль - 268-м.

Отметим, что на данный момент в игре счет не открыт.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz