Главный тренер сборной Англии: "У сборной Азербайджана были хорошие возможности"

«Перед игрой мы знали, что для нас это будет тяжелое испытание».
Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер сборной Англии по футболу U 21 Ли Карсли.
Тренер команды-соперника, разгромившей нашу сборную со счетом 5:1 в отборочном раунде чемпионата Европы, заявил, что доволен результатом:
"Мы наблюдали за играми соперника. Мы с уважением относились к сборной Азербайджана. Нам нужно было сыграть на хорошем уровне, чтобы обыграть соперника. Мы выступили хорошо. С нетерпением ждем игры против сборной Азербайджана в Англии".
Сборная Азербайджана имела хорошие возможности. В основном в контратаках и стандартных ситуациях. Я остался доволен результатом».
Ли Карсли отметил, что начало игры создало голевые возможности для сборной Азербайджана:
"В основном мы ждали их на контратаках. У них были хорошие возможности в начале игры. Мы хорошо защищались в этих эпизодах».
Отметим, что после 6 игр сборная Англии находится на 2-м месте турнирной таблицы с 15 очками.
İdman.biz