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Главный тренер сборной Англии: "У сборной Азербайджана были хорошие возможности"

Азербайджанский футбол
Новости
22 Марта 2024 20:39
Главный тренер сборной Англии: "У сборной Азербайджана были хорошие возможности"

«Перед игрой мы знали, что для нас это будет тяжелое испытание».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер сборной Англии по футболу U 21 Ли Карсли.

Тренер команды-соперника, разгромившей нашу сборную со счетом 5:1 в отборочном раунде чемпионата Европы, заявил, что доволен результатом:

"Мы наблюдали за играми соперника. Мы с уважением относились к сборной Азербайджана. Нам нужно было сыграть на хорошем уровне, чтобы обыграть соперника. Мы выступили хорошо. С нетерпением ждем игры против сборной Азербайджана в Англии".

Сборная Азербайджана имела хорошие возможности. В основном в контратаках и стандартных ситуациях. Я остался доволен результатом».

Ли Карсли отметил, что начало игры создало голевые возможности для сборной Азербайджана:

"В основном мы ждали их на контратаках. У них были хорошие возможности в начале игры. Мы хорошо защищались в этих эпизодах».

Отметим, что после 6 игр сборная Англии находится на 2-м месте турнирной таблицы с 15 очками.

İdman.biz

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