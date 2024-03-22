«У нашей сборной хороший состав. Хотя некоторые считают сборную Монголии слабой, к сопернику следует относиться с уважением».
Об этом İdman.biz заявил главный тренер «Сабаила» Шахин Диниев.
Бывший главный тренер национальной сборной прокомментировал предстоящую игру Азербайджан-Монголия в рамках проекта "FİFA series - Edition 2024", который впервые будет организован в Баку. Диниев отметил, что в этой игре сборная должна добиться хорошего результата:
"Думаю, матч будет динамичным и интересным. Кроме того, данный проект проводится впервые в нашей стране. Вот почему я верю в нашу сборную».
Отметим, что матч Азербайджан-Монголия начнется сегодня в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
Банучичак Гусейнли
İdman.biz