«У нашей сборной хороший состав. Хотя некоторые считают сборную Монголии слабой, к сопернику следует относиться с уважением».

Об этом İdman.biz заявил главный тренер «Сабаила» ​​Шахин Диниев.

Бывший главный тренер национальной сборной прокомментировал предстоящую игру Азербайджан-Монголия в рамках проекта "FİFA series - Edition 2024", который впервые будет организован в Баку. Диниев отметил, что в этой игре сборная должна добиться хорошего результата:

"Думаю, матч будет динамичным и интересным. Кроме того, данный проект проводится впервые в нашей стране. Вот почему я верю в нашу сборную».

Отметим, что матч Азербайджан-Монголия начнется сегодня в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz