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Объявлена ​​позиция Гурбана Гурбанова в мировом рейтинге

Азербайджанский футбол
Новости
22 Марта 2024 13:48
Объявлена ​​позиция Гурбана Гурбанова в мировом рейтинге

Объявлен список лучших главных тренеров мира.

Как сообщает İdman.biz, в число 500 самых сильных экспертов планеты вошел и один азербайджанский тренер.

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов занимает 140-е место в мировом рейтинге. 52-летний специалист с 1670 баллами опустился на 2 позиции по сравнению с предыдущим рейтингом.

Главный тренер «Нефтчи»,черногорец Миодраг Божович занимает 196-е место в списке с 1616 очками. Он отстал от своей предыдущей позиции в последнем списке на 1 место.

Отметим, что таблицу возглавляет главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола с 2224 очками.

İdman.biz

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