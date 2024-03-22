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Вратарь "Карабаха": "Такого не было до двух последних матчей с "Байером"

Азербайджанский футбол
Новости
22 Марта 2024 14:49
Вратарь "Карабаха": "Такого не было до двух последних матчей с "Байером"

«Положительно оценю, конечно. Отличный результат и хорошая игра».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил вратарь "Карабаха" Андрей Лунев в заявлении для российской прессы.

32-летний вратарь, оставшийся на скамейке запасных сборной России в товарищеском матче с Сербией (4:0), остался доволен встречей:

"Мы старались и играли в современный футбол: высокий прессинг, выход из под прессинга. С одной стороны - жалко, что удаление было так рано, а с другой - это футбол".

Лунев надеется, что получит шанс в товарищеском матче с Парагваем:

«Выйду ли на матч с Парагваем? Я на это надеюсь. Посмотрим, решение в любом случае будет принимать тренерский штаб. Пока непонятно».

Вспомнил Андрей и 1/8 финала Лиги Европы:

«Очень жаль, конечно. Были близко в двух играх, но результат таков, это футбол. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Хорошо в целом сыграли», - сказал Лунев корреспонденту «Совспорта».

Лунев не может не знать о большом интересе к нему со стороны России: «Я начал это чувствовать после встреч с «Брагой». В двух последних матчах против «Байера» внимание со стороны России было особенно велико. До этого такого большого внимания не было».

Отметим, что матч между Россией и Парагваем состоится 25 марта.

İdman.biz

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