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"В игре с Монголией им надо дать шанс"

Азербайджанский футбол
Новости
22 Марта 2024 13:05
"В игре с Монголией им надо дать шанс"

«Игры сборной всегда были важными. У нас никогда не было легких встреч. Поэтому я думаю, что матч будет хорошим».

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист сборной Азербайджана Джейхун Султанов.

Он прокомментировал предстоящую игру Азербайджан-Монголия, которая впервые будет организована ФИФА в Баку в рамках проекта «FİFA series - Edition 2024». Султанов заявил, что необходимо дать шанс тем, кто мало играетт за сборную, и проверить, насколько они будут полезны в следующей игре:

"Как минимум наша сборная должна победить Монголию. Если мы хотим сформировать команду на будущее, то должны дать шанс вновь приглашенным игрокам и тем, кто играл меньше. Мы не знаем, на что они способны. Мы должны узнать про их потенциал».

Отметим, что матч Азербайджан-Монголия начнется сегодня в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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