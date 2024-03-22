22 Марта 2024
RU

Соперник, которому мы ни разу не забили

Азербайджанский футбол
Новости
22 Марта 2024 12:24
Соперник, которому мы ни разу не забили

Сборная Азербайджана по футболу U 21 проведет сегодня свой очередной матч в рамках отборочного раунда ЕВРО-2025.

İdman.biz сообщает, что встреча с Англией станет пятым поединком между двумя командами.

Пока что пути команд пересеклись на двух отборочных этапах. Сборная Азербайджана, сумевшая завоевать одно очко в матче с родоначальниками футбола в матче ЕВРО-2006 в Баку, проиграла в трех следующих встречах.

Наша команда, оставшаяся без очков в обоих выездных матчах ЕВРО-2006 и ЕВРО-2013, проиграла и вторую дуэль в Баку. В этих трех матчах наши игроки не забили. Соперник забил 10 раз.

Отборочный раунд ЕВРО-2006.
12.10.2004. Азербайджан – Англия – 0:0
29.03.2005. Англия – Азербайджан – 2:0

Отборочный раунд ЕВРО-2013.
01.09.2011. Англия – Азербайджан – 6:0
06.09.2012. Азербайджан – Англия – 0:2

Отметим, что матч Азербайджан-Англия, который пройдет на "Азерсун Арене", начнется в 16:00.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

60-я победа в 296 играх
22:46
Азербайджанский футбол

60-я победа в 296 играх

Сборная Азербайджана одержала юбилейную победу
Монгольский "сюрприз" не прошел
22:35
Азербайджанский футбол

Монгольский "сюрприз" не прошел

Сборная Азербайджана по футболу одержала тяжелую победу в своем первом официальном матче в текущем году
Ариф Асадов: "В таких матчах нужно быстро забивать"
22:33
Азербайджанский футбол

Ариф Асадов: "В таких матчах нужно быстро забивать"

"Главное, что команда проявила терпение и сыграла до конца"
Главный тренер сборной Монголии: "Я очень разочарован"
22:19
Азербайджанский футбол

Главный тренер сборной Монголии: "Я очень разочарован"

"Надеюсь, мы сможем добиться хорошего результата в следующей игре"
Азербайджан победил Монголию, забив на 90+1-й - ВИДЕО
21:52
Азербайджанский футбол

Азербайджан победил Монголию, забив на 90+1-й - ВИДЕО

Сборная Азербайджана провела свою первую игру в 2024 году
Второй дебют за день
21:35
Азербайджанский футбол

Второй дебют за день

Еще один игрок дебютировал в сборной Азербайджана

Самое читаемое

Азербайджан разгромил Молдову - 4:1
20 Марта 20:43
Азербайджанский футбол

Азербайджан разгромил Молдову - 4:1

Сборная Азербайджана по женскому футболу U 17 провела свой последний матч во 2-й группе Лиги Б в рамках II тура отборочного этапа чемпионата Европы
Сезон для него завершен
20 Марта 22:32
Мировой футбол

Сезон для него завершен

Известный футболист на этот раз травмировал правое колено
Рекорд Гурбана Гурбанова под угрозой
20 Марта 15:12
Азербайджанский футбол

Рекорд Гурбана Гурбанова под угрозой

Определена командная статистика игроков сборной Азербайджана, которая 22 марта проведет свою первую игру в 2024 году
На пути к ЕВРО-2024: Грузия и Украина в финале, разгром от Греции - ВИДЕО
08:11
Мировой футбол

На пути к ЕВРО-2024: Грузия и Украина в финале, разгром от Греции - ВИДЕО

Стартовала стадия плей-офф ЕВРО-2024