Соперник, которому мы ни разу не забили

Сборная Азербайджана по футболу U 21 проведет сегодня свой очередной матч в рамках отборочного раунда ЕВРО-2025.

İdman.biz сообщает, что встреча с Англией станет пятым поединком между двумя командами.

Пока что пути команд пересеклись на двух отборочных этапах. Сборная Азербайджана, сумевшая завоевать одно очко в матче с родоначальниками футбола в матче ЕВРО-2006 в Баку, проиграла в трех следующих встречах.

Наша команда, оставшаяся без очков в обоих выездных матчах ЕВРО-2006 и ЕВРО-2013, проиграла и вторую дуэль в Баку. В этих трех матчах наши игроки не забили. Соперник забил 10 раз.

Отборочный раунд ЕВРО-2006.

12.10.2004. Азербайджан – Англия – 0:0

29.03.2005. Англия – Азербайджан – 2:0

Отборочный раунд ЕВРО-2013.

01.09.2011. Англия – Азербайджан – 6:0

06.09.2012. Азербайджан – Англия – 0:2

Отметим, что матч Азербайджан-Англия, который пройдет на "Азерсун Арене", начнется в 16:00.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz