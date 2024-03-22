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Рза Чалымбай ЖДЕТ ЗВОНКА из Азербайджана

Азербайджанский футбол
Новости
22 Марта 2024 11:25
Рза Чалымбай ЖДЕТ ЗВОНКА из Азербайджана

"Я слышал, что мое имя упоминалось в связи с вакантным местом главного тренера сборной Азербайджана. Но официального предложения не было".

Как сообщает İdman.biz, об этом известный футбольный наставник Рза Чалымбай заявил в интервью турецким СМИ.

61-летний специалист, который в последнее время тренировал клуб "Бешикташ", не скрыл, что ждет предложения от сборной Азербайджана. Он даже подчеркнул, что даст на это положительный ответ:

"Я жду, что мне позвонят через 1-2 дня. Если это произойдет, я готов тренировать сборную Азербайджана".

Отметим, что Чалымбай за свою карьеру ни разу не работал в сборной. На родине он тренировал "Гезтепе", "Денизлиспор", "Анкарагюджю", "Чайкур Ризеспор", "Бешикташ", "Анкараспор", "Эскишехирспор", "Сивасспор", "Мерсин Идманюрду", "Касымпаша", "Антальяспор", "Трабзонспор" и "Коньяспор".

İdman.biz

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