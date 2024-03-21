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Ариф Асадов: "Мы будем играть в атакующий футбол" - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
21 Марта 2024 17:33
Ариф Асадов: "Мы будем играть в атакующий футбол" - ФОТО

"Поздравляю весь наш народ с праздником Новруз. Наша команда приступила к тренировкам 18 марта".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил тренер сборной Азербайджана Ариф Асадов на пресс-конференции, состоявшейся на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова перед игрой против Монголии в рамках проекта "FIFA Series - Edition 2024".

Он рассказал, что на два матча турнира они выйдут с разными схемами:

"Хотя мы и начали с 24 игроками, Алексей Исаев не попал в состав. Мы постараемся максимально использовать вновь приглашенных игроков. Мы можем выйти на обе игры с разными тактическими схемами. Ожидается, что Орхан Алиев будет вызван в команду на будущих сборах".

По словам Асадова, Эмиль Мустафаев уже давно находится в их центре внимания:

"Качество чувствуется. Известно, что украинский футбол имеет свое влияние. Если в команду пригласят Рзу Джафарова, то у него будет шанс сыграть. Работая в национальной сборной, мы также просмотрели Эмиля Балаева в молодом возрасте. У Шахруддина Магомедалиева есть небольшая травма. После сегодняшней тренировки мы решим, кто будет стоять в воротах. Мы будем играть в атакующий футбол».

Ариф Асадов сказал, что они хорошо проанализировали монголов:

«Их футбол лучше европейского. Они очень настроены, жестко играют в атаке. Мы работали над этими моментами на тренировках».

Асадов прояснил свою ситуацию в сборной:

"Я был помощником тренера, когда меня назначили в «Нефтчи». После года опыта работы там я стал главным тренером. Я испытываю ту же ситуацию здесь. Что касается Гара Гараева, то для него двери сборной всегда открыты. Мы вызвали по 2 игрока на каждую позицию. На этот раз не хотели, чтобы кто-то остался в стороне. На этот раз мы ему не звонили. Но можем пригласить в будущем. Нас снова ждут товарищеские игры».

Отметим, что на турнире «Серия FIFA - Edition 2024» сборная Азербайджана встретится 22 марта с Монголией и с Болгарией - 25 марта. Обе встречи пройдут в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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