71-й соперник для нашей сборной

22 марта сборная Азербайджана проведет свою первую игру в 2024 году.

Как сообщает İdman.biz, наша сборная встретится с Монголией.

Встреча будет организована в рамках «Серии FIFA - Edition 2024». Наша сборная примет представителя Азии на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Это будет первая дуэль между двумя командами. Наша команда еще не встречалась с Монголией.

Сборная Азербайджана, сыгравшая свой первый матч в 1992 году, на данный момент встречалась с 70 разными соперниками. Монголия будет 71-й в этом списке.

Отметим, что матч между Азербайджаном и Монголией начнется в 20:00.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz