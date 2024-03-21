71-й соперник для нашей сборной

22 марта сборная Азербайджана проведет свою первую игру в 2024 году.
Как сообщает İdman.biz, наша сборная встретится с Монголией.
Встреча будет организована в рамках «Серии FIFA - Edition 2024». Наша сборная примет представителя Азии на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
Это будет первая дуэль между двумя командами. Наша команда еще не встречалась с Монголией.
Сборная Азербайджана, сыгравшая свой первый матч в 1992 году, на данный момент встречалась с 70 разными соперниками. Монголия будет 71-й в этом списке.
Отметим, что матч между Азербайджаном и Монголией начнется в 20:00.
Вугар Хейруллаев
İdman.biz