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22 марта мы еще не пропускали. И не проигрывали

Азербайджанский футбол
Новости
21 Марта 2024 15:20
22 марта мы еще не пропускали. И не проигрывали

22 марта сборная Азербайджана проведет свою первую игру в 2024 году.

İdman.biz сообщает, что наша сборная встретится с Монголией в своем первом матче в рамках «Серии ФИФА».

Это 4-я встреча, которую наша команда проведет 22 марта. В эту дату она играла трижды в истории нашего футбола.

Два из этих матчей прошли в Баку и один - на выезде. 22 марта наша сборная не только не проиграла, но и не пропустила ни одного гола. Два товарищеских матча были выиграны с сухим счетом, а отборочный матч завершился нулевой ничьей.

Игры нашей сборной 22 марта:

22 марта 1997 года. Баку. Товарищеская игра. Азербайджан – Туркменистан – 3:0
22 марта 1998 года. Баку. Товарищеская игра. Азербайджан – Молдова – 1:0
22 марта 2013 г. Отборочный матч ЧМ-2014. Люксембург. Люксембург - Азербайджан - 0:0

İdman.biz

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