"Сабах" встретится с "Габалой"

«Сабах» проведет товарищеский матч с «Габалой».

Как сообщает İdman.biz, матч состоится 23 марта.

Матч начнется в 17:00 на «Банк Республика Арена».

Отметим, что в Премьер-лиге возникла пауза в связи с играми национальных сборных.

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