Азербайджан разгромил Молдову - 4:1

Сборная Азербайджана по женскому футболу U 17 провела свой последний матч во 2-й группе Лиги Б в рамках II тура отборочного этапа чемпионата Европы.

İdman.biz сообщает, что наша команда победила со счетом 4:1.

Айшен Саламзаде открыл счет на 7-й минуте. Арзу Джафарова на 25-й минуте увеличила разницу до двух мячей. Вахида Алипашаева забила третий гол нашей команды на 63-й минуте. Ханым Асадова забила четвертый гол нашей сборной на 78-й минуте.

Отметим, что сборная Азербайджана, ранее проигравшая сборной Болгарии 1:6 и Словении 0:4, завершила группу на 3-м месте с 3 очками.

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