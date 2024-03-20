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Сборная Азербайджана ждет дебюта в ФИФА Series

Азербайджанский футбол
Аналитика
20 Марта 2024 14:43
Сборная Азербайджана ждет дебюта в ФИФА Series

Сборная Азербайджана проведет первые официальные матчи в наступившем году. В Баку в рамках мини-турнира ФИФА Series хозяева поля вначале сыграют с Монголией (22 марта), а затем с Болгарией (25 марта).

Как передает İdman.biz, можно сказать, что сборные вовлечены в новый проект ФИФА. Организация еще в начале года объявила о том, что в марте проведет тестовые серии матчей между сборными из разных конфедераций. Поэтому данная инициатива позволит ассоциациям различных стран более регулярно играть со сборными других континентов. Поэтому и состав участников на бакинский турнир получается таким пестрым - тут и Монголия, и Танзания.

Планируется, что с 2026 года подобные серии будут проходить по четным годам во время мартовской паузы на матчи сборных.

Игры тестовой серии пройдут в Алжире, Азербайджане, Саудовской Аравии и Шри-Ланке.

Предстоящие товарищеские встречи имеют для сборной Азербайджане особую важность. И дело здесь не столько в необходимости показать результат, сколько в проверке текущего состояния команды. После того, как с поста ушел Джованни Де Бьязи временно исполняющим обязанности главного исполняет Ариф Асадов. Учитывая, что АФФА так и не определилась пока с новым рулевым, именно на Асадове сейчас вся нагрузка. Поэтому ему крайне важно начать строить команду с прицелом на отборочный турнир чемпионата мира. В этом смысле интересен выбор специалиста на предстоящие встречи. Например, новым лицом станет полузащитник Эмиль Мустафаев, выступающий в чемпионате Украины за «Полесье». Так что предстоящие встречи будут во всех смыслах полезными.

Ниже приводим состав участников тестовой серии ФИФА:
Серия ФИФА в Алжире: Алжир, Андорра, Боливия, ЮАР;
Серия ФИФА в Азербайджане: Азербайджан, Болгария, Монголия, Танзания;
Серия ФИФА в Саудовской Аравии - А: Кабо-Верде, Камбоджа, Экваториальная Гвинея, Гайана;
Серия ФИФА в Саудовской Аравии - Б: Бермудские острова, Бруней, Гвинея, Вануату;
Серия ФИФА в Шри-Ланке: Бутан, ЦАР, Папуа - Новая Гвинея, Шри-Ланка.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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