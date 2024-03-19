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Меры безопасности от "Нефтчи" - спецсектор для "Спартака"

Азербайджанский футбол
Новости
19 Марта 2024 17:53
Меры безопасности от "Нефтчи" - спецсектор для "Спартака"

Уточнены меры, которые необходимо предпринять для обеспечения безопасности болельщиков в матче «Нефтчи» - «Спартак».

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба бакинского клуба.

Планируется принять соответствующие профилактические меры, чтобы предотвратить возможные нежелательные ситуации, которые могут возникнуть между болельщиками во время товарищеского матча. Специальный раздел будет отведен для болельщиков московского представителя в матче, который пройдет на «Нефтчи Арене».

Для приобретения билетов в этот сектор болельщикам «Спартака» следует обращаться в соответствующие организации своих команд. В других секторах, предназначенных для болельщиков «Нефтчи», в целях безопасности будет ограничено присутствие тех, кто не принадлежит к «черно-белым» и носит атрибутику других команд и других стран. В случае возникновения таких ситуаций сотрудники службы безопасности немедленно удалят болельщиков со стадиона.

Отметим, что матч между «Нефтчи» и «Спартаком» состоится 23 марта.

İdman.biz

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