Игрок "Карабаха" исключен из сборной

В составе сборной Азербайджана произошли изменения.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.
Из состава исключен Алексей Исаев, футболист сборной, которая будет выступать в проекте «Серия FIFA - Edition 2024». Этот проект ФИФА впервые организует в Баку.
Причиной исключения стала травма полузащитника "Карабаха".
Отметим, что наша сборная встретится с Монголией 22 марта в 20:00 и с Болгарией 25 марта в 20:00. Обе игры пройдут на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
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