Игрок "Карабаха" исключен из сборной

В составе сборной Азербайджана произошли изменения.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.

Из состава исключен Алексей Исаев, футболист сборной, которая будет выступать в проекте «Серия FIFA - Edition 2024». Этот проект ФИФА впервые организует в Баку.

Причиной исключения стала травма полузащитника "Карабаха".

Отметим, что наша сборная встретится с Монголией 22 марта в 20:00 и с Болгарией 25 марта в 20:00. Обе игры пройдут на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

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