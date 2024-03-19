"Мы нашли способ создать проблемы Азербайджану"

«Прошлогодняя игра с Азербайджаном была сложной».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса.

Эксперт прокомментировал предстоящий матч против Азербайджана в рамках отборочного раунда ЕВРО-2025 и подготовку к игре:

"Мы нашли способ доставить больше проблем сборной Азербайджана, хотя и с трудом. Мы знали, что они будут обороняться, и нам нужно было быть готовыми к контратакам соперника. Нам нужно улучшить свою игру, чтобы провести качественный матч с Азербайджаном. Мы хотим продолжить нашу положительную серию. Всю неделю будем работать вместе в Анталье, в товарищеском матче встретимся со сборной Марокко U-23. Конечно, мы также посмотрим матч между Азербайджаном и Англией. Но будем смотреть это не в прямом эфире, а видеозапись».

Отметим, что матч Азербайджан-Украина пройдет 26 марта на «Азерсун Арене».

İdman.biz