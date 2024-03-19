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"Карабах" в шаге от мирового рекорда

Азербайджанский футбол
Новости
19 Марта 2024 12:18
"Карабах" в шаге от мирового рекорда

Объявлены самые длинные победные серии в продолжающихся выездных матчах в высших лигах национальных чемпионатов.

Как сообщает İdman.biz, в списке фигурируют три клуба.

Некоторые команды выиграли 9 выездных игр подряд: «Фенербахче» - в Турции, «Слован» - в Словакии, ВПС - в Финляндии.

Последний чемпион Азербайджана «Карабах» находится в шаге от этого рекорда. Команда Гурбана Гурбанова не щадила хозяев поля в последних 8 матчах Премьер-лиги, где он является лидером.

Агдамский клуб обыграл «Сабах» 2:1, «Сумгаит» 6:1, «Зиру» 1:0, «Кяпаз» и «Сабаил» - по 2:1, «Габалу» 4:0, «Нефтчи» - 4:1 и «Туран Товуз» - 3:1. «Карабах» в последний раз потерял очки в выездном матче 30 октября 2023 года. В тот день «Араз-Нахчыван» обыграл чемпиона 2:1. Свой следующий выездной матч команда Гурбанова проведет 29 марта против «Кяпаза».

Отметим, что ТНС, одержавший 8 выездных побед подряд в Уэльсе, также является конкурентом "Карабаха" в этом списке.

İdman.biz

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