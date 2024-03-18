"Реал Мадрид" обыграл "Улдуз" - ФОТО

Состоялся товарищеский матч между «Реал Мадридом» («Footland Azerbaijan») и футбольной академией «Улдуз».

Как сообщает İdman.biz, матч был организован на тренировочной базе Федерации дзюдо (бывшая база «Нефтчи»).

За игрой юных футболистов также наблюдал министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов. Среди гостей, наблюдавших за матчем, были директор азербайджанской компании Visa, а также руководство ABB Bank и компании Footland.

Пожелав детям успехов, Фарид Гаибов сказал, что это сотрудничество продолжится и в будущем: «Я верю, что эти молодые люди будут радовать нас своими успехами в будущем».

Первый заместитель Председателя Правления ABB Эльмир Хабибуллаев обратил внимание на недавнее успешное выступление наших футболистов. Он отметил, что эти дети всегда будут достойно представлять нашу страну: «Мы сделаем все возможное, чтобы вас поддержать».

Затем состоялась встреча. Игра завершилась победой «Реала» со счетом 8:6.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz