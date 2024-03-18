Наказан главный тренер, оскорбивший арбитра

Главный тренер "Карабах-2" Джавад Мирзабейли был наказан.

Как сообщает İdman.biz, такое решение принял Дисциплинарный комитет АФФА.

Он был наказан за свое поведение после игры "Туран Товуз-2" - "Карабах-2" XXVII тура Лиги дублеров чемпионата Азербайджана. После матча главный тренер получил прямую красную карточку за протест против решения арбитра, а затем оскорбил арбитра. По этой причине главный тренер был дисквалифицирован на 5 игр, "Карабах-2" оштрафован на 400 манатов.

«Нефтчи-2» также завершил тур наказанием. Использование болельщиками пиротехники в игре против «Сабаил-2» обошлось «Нефтчи-2» в 150 манатов.

İdman.biz