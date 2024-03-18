"Карабах" оштрафован на 1500 манатов

Состоялось заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

Как сообщает İdman.biz, на заседании были приняты решения относительно событий XXVII тура Премьер-лиги Азербайджана.

Игрок «Араз-Нахчывана» Нуман Курдич, получивший красную карточку на 59-й минуте игры против «Габалы», дисквалифицирован на 1 матч. Клуб оштрафован на 800 манатов.

После матча между «Туран Товуз» и «Карабах» владельцы стадиона были оштрафованы на 500 манатов за пропуск в тоннель, техническую зону и смешанную зону людей без удостоверений «Пропуск А». За использование болельщиками "Карабаха" пиротехники на 6-й минуте матча представитель Агдама был оштрафован на 1500 манатов.

За получение желтых карточек 4 игроками хозяев поля в матче между «Сумгаитом» и «Сабахом» клубу придется заплатить 700 манатов.

İdman.biz