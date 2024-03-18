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АФФА наказала участников договорных матчей: 4 человека дисквалифицированы пожизненно

Азербайджанский футбол
Новости
18 Марта 2024 17:57
АФФА наказала участников договорных матчей: 4 человека дисквалифицированы пожизненно

Состоялось заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.

Комитет принял решения об участниках договорных матчей.

Атлам Эге Аднан оглу, 01.05.1999 года рождения, и Фахмин Сурхай оглы Мурадбейли, выступавшие за клуб "Иреван" в I лиге, пожизненно лишены права заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, из-за участия в договорных матчах.

Тренер детского футбольного клуба «Азербайджанские Орлы» Гасанов Руфат Эльчин, 23.10.1995 года рождения, пожизненно лишен права заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, из-за участия в договорных матчах.

Рустамов Юсиф Видади, 26.06.1993 года рождения, пожизненно лишен права заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, в связи с участием в договорных матчах.

Магеррамов Рамин Фаиг, 08.01.2002 года рождения, и Мирзаев Камал Насрулла, 14.09.1994 года рождения, выступавшие за клуб "Иреван" в I лиге, знали о договорных матчах, и поскольку не проинформировали соответствующие органы, их отстранили на 2 года, включая год условно, и лишили права заниматься любой деятельностью, связанной с футболом. Испытательный срок установлен на 1 год.

Рагимов Вугар Алибаба оглы, 29 января 1996 года рождения, выступающий за клуб "Баку Спортинг" во II лиге, лишен права заниматься любой деятельностью, связанной с футболом сроком на 2 года, включая год условно, из-за того, что обладал информацией о договорных матчах. Испытательный срок установлен на 1 год.

Рамазанлы Хатаи Рафаил оглы, 09.09.1992 года рождения, выступающий за клуб "Лерик" во II лиге, лишен права заниматься любой деятельностью, связанной с футболом сроком на 2 года, включая год условно, поскольку знал о договорном матче и не проинформировал соответствующие органы. Испытательный срок установлен на 1 год.

Худададов Эльвин Эльшад оглы, 16.11.1991 года рождения, вице-президент клуба "Гусар" во II лиге, оштрафован на 1200 манатов за участие в тотализаторе и лишен права заниматься любой деятельностью, связанной с футболом на 2 года.

İdman.biz

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