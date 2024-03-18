Билеты на игру "Нефтчи" - "Спартак" поступили в продажу

Билеты на игру «Нефтчи» - «Спартак» уже в продаже.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба бакинского клуба.

Стоимость билетов на товарищескую игру, которая пройдет на «Нефтчи Арене», составляет 2 (1Б, 2А, 2Б, 4А, 5А), 5 (3Б), 10 (3А) и 15 (VIP) манатов. Болельщики смогут приобрести эти билеты через сайт «iticket.az».

Билеты на секторы 1А и 5А будут продаваться в кассах «Нефтчи Арены» с 10:00 в день игры. За них болельщики заплатят 2 маната.

Отметим, что матч «Нефтчи» - «Спартак», который состоится 23 марта, начнется в 18:00.

İdman.biz