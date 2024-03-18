Объявлены арбитры игр нашей сборной

Объявлены назначения судей на игры, которые пройдут в рамках проекта «Серия FIFA - Edition 2024», который ФИФА впервые организует в Баку.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.

Встречу сборной Азербайджана с Монголией будут обслуживать турецкие арбитры. На матч с Болгарией назначены представители Эстонии.

Азербайджанские арбитры будут судить в двух других матчах, которые пройдут в Баку. Главными судьями в этих матчах выступят Алияр Агаев и Эльчин Масиев.

22 марта

Танзания – Болгария

Главный судья: Алияр Агаев

Помощники главного судьи: Зейнал Зейналов, Акиф Амирали.

Четвертый судья: Рауф Джаббаров

«Лив Бона Деа Арена». 17:00

Азербайджан - Монголия

Судья: Зорбай Кучук (Турция).

Помощники главного судьи: Мехмет Эмин Туграл, Ибрагим Чаглар Уяркан (Турция)

Четвертый судья: Фарида Лутфалиева

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова. 20:00

25 марта

Танзания - Монголия

Главный судья: Эльчин Масиев

Помощники главного судьи: Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов.

Четвертый судья: Рашад Ахмедов

«Лив Бона Деа Арена». 17:00

25 марта

Азербайджан - Болгария

Судья: Кристо Тохвер (Эстония).

Помощники судьи: Сандер Сага, Стен Клаасен (Эстония)

Четвертый судья: Ингилаб Мамедов

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова. 20:00

İdman.biz