Объявлены арбитры игр нашей сборной

Объявлены назначения судей на игры, которые пройдут в рамках проекта «Серия FIFA - Edition 2024», который ФИФА впервые организует в Баку.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.
Встречу сборной Азербайджана с Монголией будут обслуживать турецкие арбитры. На матч с Болгарией назначены представители Эстонии.
Азербайджанские арбитры будут судить в двух других матчах, которые пройдут в Баку. Главными судьями в этих матчах выступят Алияр Агаев и Эльчин Масиев.
22 марта
Танзания – Болгария
Главный судья: Алияр Агаев
Помощники главного судьи: Зейнал Зейналов, Акиф Амирали.
Четвертый судья: Рауф Джаббаров
«Лив Бона Деа Арена». 17:00
Азербайджан - Монголия
Судья: Зорбай Кучук (Турция).
Помощники главного судьи: Мехмет Эмин Туграл, Ибрагим Чаглар Уяркан (Турция)
Четвертый судья: Фарида Лутфалиева
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова. 20:00
25 марта
Танзания - Монголия
Главный судья: Эльчин Масиев
Помощники главного судьи: Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов.
Четвертый судья: Рашад Ахмедов
«Лив Бона Деа Арена». 17:00
25 марта
Азербайджан - Болгария
Судья: Кристо Тохвер (Эстония).
Помощники судьи: Сандер Сага, Стен Клаасен (Эстония)
Четвертый судья: Ингилаб Мамедов
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова. 20:00
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