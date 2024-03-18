Повтор 3-го показателя сезона в матче "Карабаха"

На матче XXVII тура Премьер-лиги Азербайджана «Туран Товуз» - «Карабах» зафиксировано 6 тысяч зрителей.

Как сообщает İdman.biz, это повторение третьего показателя сезона.

В 135 матчах 27 туров количество зрителей в 4-й раз составило 6000 и более.

Рекорд принадлежит игре «Сумгаит» - «Нефтчи» (2:1). За матчем XXI тура на стадионе имени Мехти Гусейнзаде в городе Сумгаит наблюдали 8100 зрителей. В матче между «Нефтчи» и «Карабахом» (1:4) на «Нефтчи Арене» XXV тура было зафиксировано 6500 зрителей, и в матче «Туран Товуз» - «Карабах» - 6500 зрителей (2:2) в Х туре.

Отметим, что гости выиграли матч со счетом 3:1.

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