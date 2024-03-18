25 игроков в сборной Азербайджана

Объявлен состав сборной Азербайджана, состоящей из футболистов до 21 года.

Как сообщает İdman.biz, главный тренер национальной сборной Самир Алиев пригласил на встречи, которые состоятся в марте, 25 игроков.

Наша сборная проведет сборы в Баку с 18 по 26 марта. Команда примет участие в двух матчах отборочного раунда чемпионата Европы. Азербайджан встретится с Англией 22 марта в 16:00 и с Украиной 26 марта в 16:00. Обе игры пройдут на «Азерсун Арене».

1 Амин Рамазанов Карабах 2 Рустам Самигуллин Сабах 3 Юсиф Иманов Сабах 4 Сулейман Дамадаев Шамахы 5 Ибрагим Рамазанов Габала 6 Сеймур Мамедов Сабах 7 Джалал Гусейнов Арда Кырджали (Болгария) 8 Хазрат Исаев Имишли 9 Абдулла Рзаев Араз-Нахчыван 10 Руфат Ахмедов Кяпаз 11 Руфат Аббасов Нефтчи 12 Айхан Сулейманлы Сумгаит 13 Гурбан Сафаров Шамахы 14 Назим Гасанзаде Зира 15 Джамал Джафаров Кяпаз 16 Рамин Насирли Араз-Нахчыван 17 Хаял Алиев Сабах 18 Мурад Велиев Нымме Юнайтед (Эстония) 19 Фарид Юсифли Туран Товуз 20 Эмиль Сафаров Габала 21 Зейнаддин Абдурахманов Сабаил 22 Самир Абдуллаев Сабаил 23 Мехрадж Бахшалы Габала 24 Нариман Ахундзаде Карабах 25 Агададаш Сальянский Нефтчи

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