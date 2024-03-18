25 игроков в сборной Азербайджана

Объявлен состав сборной Азербайджана, состоящей из футболистов до 21 года.
Как сообщает İdman.biz, главный тренер национальной сборной Самир Алиев пригласил на встречи, которые состоятся в марте, 25 игроков.
Наша сборная проведет сборы в Баку с 18 по 26 марта. Команда примет участие в двух матчах отборочного раунда чемпионата Европы. Азербайджан встретится с Англией 22 марта в 16:00 и с Украиной 26 марта в 16:00. Обе игры пройдут на «Азерсун Арене».
|
1
|
Амин Рамазанов
|
Карабах
|
2
|
Рустам Самигуллин
|
Сабах
|
3
|
Юсиф Иманов
|
Сабах
|
4
|
Сулейман Дамадаев
|
Шамахы
|
5
|
Ибрагим Рамазанов
|
Габала
|
6
|
Сеймур Мамедов
|
Сабах
|
7
|
Джалал Гусейнов
|
Арда Кырджали (Болгария)
|
8
|
Хазрат Исаев
|
Имишли
|
9
|
Абдулла Рзаев
|
Араз-Нахчыван
|
10
|
Руфат Ахмедов
|
Кяпаз
|
11
|
Руфат Аббасов
|
Нефтчи
|
12
|
Айхан Сулейманлы
|
Сумгаит
|
13
|
Гурбан Сафаров
|
Шамахы
|
14
|
Назим Гасанзаде
|
Зира
|
15
|
Джамал Джафаров
|
Кяпаз
|
16
|
Рамин Насирли
|
Араз-Нахчыван
|
17
|
Хаял Алиев
|
Сабах
|
18
|
Мурад Велиев
|
Нымме Юнайтед (Эстония)
|
19
|
Фарид Юсифли
|
Туран Товуз
|
20
|
Эмиль Сафаров
|
Габала
|
21
|
Зейнаддин Абдурахманов
|
Сабаил
|
22
|
Самир Абдуллаев
|
Сабаил
|
23
|
Мехрадж Бахшалы
|
Габала
|
24
|
Нариман Ахундзаде
|
Карабах
|
25
|
Агададаш Сальянский
|
Нефтчи
İdman.biz