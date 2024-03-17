17 Марта 2024
RU

Команда Мусы Гурбанлы вышла в финал

Азербайджанский футбол
Новости
17 Марта 2024 21:29
Команда Мусы Гурбанлы вышла в финал

Шведский "Юргорден", за который выступает азербайджанский футболист Муса Гурбанлы, вышла в финал Кубка Швеции.

Как сообщает İdman.biz, команда Мусы в полуфинале встретилась с АИКом. "Юргорден" быстро вышел вперед - на 14-ой минуте отличился 18-летний Лукас Бергвалл. АИК отыгрался на последних секундах - на 90+6-й по воротам точно пробил 19-летний Виктор Андерссон. Основное и дополнительное время игры завершились со счетом 1:1. "Юргорден" выиграл матч со счетом 3:2 по пенальти.

Хотя в заявке было указано имя нападающего сборной Азербайджана, он так и не появился на поле.

Отметим, что в финале команда Мусы Гурбанлы встретится с «Мальмё». Решающая игра состоится 9 мая.

İdman.biz

Новости по теме

"Это будет сложно"
22:58
Азербайджанский футбол

"Это будет сложно"

"Некоторым игрокам необходимо изменить свое поведение"
"Я увидел на поле команду, которая хотела победить"
22:33
Азербайджанский футбол

"Я увидел на поле команду, которая хотела победить"

"Зона еврокубков не была целью"
Решение АФФА по "Иревану"
22:28
Азербайджанский футбол

Решение АФФА по "Иревану"

Комиссия АФФА по статусу и трансферам игроков приняла решение относительно клуба "Иреван"
4 гола в матче "Карабаха", победа "Сабаха" - ВИДЕО
20:59
Азербайджанский футбол

4 гола в матче "Карабаха", победа "Сабаха" - ВИДЕО

Сегодня завершится XXVII тур Премьер-лиги Азербайджана
Команда Диниева победила
20:26
Азербайджанский футбол

Команда Диниева победила

Полузащитник сборной Азербайджана Джошгун Диниев провел свой очередной матч в Турции
"Нам хотелось продолжить эту серию"
19:57
Азербайджанский футбол

"Нам хотелось продолжить эту серию"

"Мы должны сохранить этот темп"

Самое читаемое

"Карабах" проиграл "Байеру" в Германии, пропустив на 90+3 и 90+7 - ВИДЕО
15 Марта 01:57
Азербайджанский футбол

"Карабах" проиграл "Байеру" в Германии, пропустив на 90+3 и 90+7 - ВИДЕО

Чемпион Азербайджана "Карабах" встретился с «Байером» в Германии
РЕШЕНИЕ по вратарю "Карабаха"
16 Марта 11:11
Азербайджанский футбол

РЕШЕНИЕ по вратарю "Карабаха"

"Не могу точно сказать, что в стартовом составе будут разные вратари"
Гурбан Гурбанов: "Я еще раз увидел, что моих сегодняшних замыслов недостаточно"
15 Марта 02:59
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Я еще раз увидел, что моих сегодняшних замыслов недостаточно"

"Хоть мы и проиграли, они боролись до конца в очень сложной игре"
Гурбан Гурбанов: "Английскому судье не пристало показывать такую красную карточку" - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО
15 Марта 15:53
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Английскому судье не пристало показывать такую красную карточку" - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО

"Я ни с кем не разговаривал после игры"