Команда Мусы Гурбанлы вышла в финал

Шведский "Юргорден", за который выступает азербайджанский футболист Муса Гурбанлы, вышла в финал Кубка Швеции.

Как сообщает İdman.biz, команда Мусы в полуфинале встретилась с АИКом. "Юргорден" быстро вышел вперед - на 14-ой минуте отличился 18-летний Лукас Бергвалл. АИК отыгрался на последних секундах - на 90+6-й по воротам точно пробил 19-летний Виктор Андерссон. Основное и дополнительное время игры завершились со счетом 1:1. "Юргорден" выиграл матч со счетом 3:2 по пенальти.

Хотя в заявке было указано имя нападающего сборной Азербайджана, он так и не появился на поле.

Отметим, что в финале команда Мусы Гурбанлы встретится с «Мальмё». Решающая игра состоится 9 мая.

İdman.biz