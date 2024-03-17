«Сегодня на стадионе была отличная атмосфера. Мы почувствовали приезд «Карабаха» в Товуз.

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Айхан Аббасов, главный тренер "Туран Товуза", проигравшего в XXVII туре Премьер-лиги Азербайджана.

Наставник товузского клуба прокомментировал поражение от "Карабаха":

"Мы давно не проигрывали дома. Нам хотелось продолжить эту серию. Но мы играли против сильной команды. Если бы Отто Джон забил второй гол, исход игры мог бы быть другим. Игра футболистов заслуживает похвалы. Мы должны сохранить этот темп. Надеюсь, что наши травмированные игроки вернутся в перерыве. Этих игроков не хватало. Но те, кто играл на их месте, много работали. Отсутствие Пачу влияет на нас на протяжении многих игр. Все игроки для нас ценны. Нам легче, когда все здоровы».

Айхан Аббасов рассказал о команде: «Это совпадение, что Айхан Гусейнов и Фарид Набиев появились одновременно. Формируем состав согласно сопернику. Состав должен быть широким. Хаял Наджафов получает травму каждый раз, когда хочет после зимы сыграть в основном составе. Сегодня он играл неплохо».

Главный тренер «Туран Товуза» отметил, что они проводят хороший третий круг:

«Мы проводим хороший третий круг. Хоть мы и начали с поражения, затем одержали важные победы. Четвертый круг будет трудным для всех. Мы будем к этому готовиться».

Отметим, что «Туран Товуз» проиграл после 7 игр без поражений в Премьер-лиге.

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