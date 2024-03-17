Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества, академик НАНА, член Всемирной Академии наука Асаф Гаджиев адресовал письмо главному тренеру Гурбану Гурбанову и всем футболистам ФК "Карабах".

Как сообщает İdman.biz, в письме говорится:

"Дорогие друзья!

С чувством гордости и, конечно, немного сожаления, пишу вам это письмо.

Как азербайджанец и поклонник ФК "Карабах" горжусь вами, вашей блестящей игрой, которую вы продемонстрировали в играх Лиги Европы. Хочу подчеркнуть, что команда, созданная Гурбаном Гурбановым является одной из лучших команд Европы. Команда "Карабах" показала, что они истинные бойцы и для них сегодня не существует понятия чужого поля. Это говорит об их силе, высоком классе и преданности футболу. Уверен то, что вы в эти дни сотворили, достойно самой высокой похвалы. Сначала в игре с португальской "Брагой", вы обыграли ведущий европейский клуб на его поле. В Баку в ответном матче будучи вдесятером вы не дрогнули, забили победный гол и порадовали всю нашу страну. Позже с "Байером" из Леверкузена, вы вновь сотворили чудо, забив два гола на чужом поле одной из самых сильных команд Европы. Это говорит о вашем высоком классе. Ваши имена золотыми буквами впишутся в историю азербайджанского футбола. Не преувеличивая ваши достижения могу открыто сказать, что то мужество, которое вы показали на поле, делает вас одним из лучших футбольных клубов Европы. Именно поэтому президент Азербайджана, господин Ильхам Алиев принял и поздравил вас с таким успехом.

С сожалением хочу отметить ту несправедливость к вам, и вообще ко всем любителям футбола, с которой мы все столкнулись как в игре с португальской Брагой, так и в игре с Байером из Леверкузена. Два несправедливых удаления: первое в игре с "Брагой", а второе, которое никак не укладывается в рамки футбольной этики. Интересно, где в футболе видано что в центре поля за то, что игрок зацепил майку противника, пусть даже специально, его удаляют с поля? Момент не был голевой, так как рядом были еще и наши защитники, но судейская коллегия решила желтую карточку заменить на красную. Возникает много вопросов. Почему добавленые 6 минут были растянуты до 9 с лишних минутами? Ведь "Карабах" играл вдесятером и поэтому каждая растянутая минута ложилась тяжелым бременем на команду. Сколько незамеченных грубостей было совершенно против наших футболистов, особенно в отношении Янковича, но почему-то свисток судьи упорно молчал.

Хотя матч в Леверкузене был проигран, но команда и мы, ваши болельщики, стоим сегодня с гордо поднятой головой. Команда показала высокотехничный командный футбол. Один из величайших тренеров ХХ века, человек создавший две легендарные команды Киевского Динамо, Валерий Лобановский говорил: «Современный футбол – это игра скорости и фантазии». Второй гол забитый Карабахом в ворота "Байера" вписывается именно в рамки слов легендарного Лобановского и заслуживает самой высокой похвалы. На такой высокой скорости игрок Карабаха ворвался в штрафную площадку противника и дал ювелирный пас. Не менее ювелирно был исполнен удар в ворота мимо вратаря. Это говорит о высоком классе нашей команды. "Карабах" прогрессирует из года в год и никакие несправедливости, думаю, не остановят ваше движение вперед. Сегодня наша страна выступает как страна победитель и в этом контексте "Карабах" тоже победитель.

Я уверен, что никакое несправедливое судейство, никакое вмешательство извне не сможет остановить развитие нашего футбола, как никто не сумел остановить нашу армию во время 44-дневной войны. Хочу пожелать вам дальнейших успехов, а главное - сохранить и развивать то ценное, которого вы добились в футболе. Я уверен, что скоро вы вновь порадуете нас своей блестящей игрой и азербайджанский клуб займет достойное, заслуженное место в европейской футбольной семье.

Вперед Карабах, за вами стоит азербайджанский народ и его лидер, Президент-Победитель.

С искренними пожеланиями,

Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества,

академик НАНА, член Всемирной Академии наук,

Асаф Гаджиев".

İdman.biz