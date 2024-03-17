Новая европейская история - АВТОРЫ

За несколько лет для «Карабаха» стало обычным каждый сезон успешно выступать в еврокубках, обогащая нашу футбольную историю достижениями.
İdman.biz сообщает, что нынешний сезон, который для нас уже завершился, отличался от предыдущих.
На этот раз Гурбан Гурбанов и его команда удовлетворились добавлением новых страниц в историю и словно написали книгу «Новая европейская история». Достижения и рекорды, установленные в групповом этапе Лиги Европы, были дополнительно обогащены выходом в плей-офф и 1/8 финала.
25 игроков привели "Карабах" к успеху на этом пути, который начался с Лиги чемпионов и охватил 20 игр. Хотя кого-то из них уже нет в команде, а кто-то присоединился позже, они приложили руку к написанию истории. А некоторые - даже ногу и голову.
Четверо из этих 25 игроков приняли участие в большем количестве матчей - в 18. Абдулла Зубир находился на поле больше минут. Марко Янкович, Леандро Андраде и Яссин Бензия не помогли команде только в двух матчах.
Эльвин Джафаргулиев и Торал Байрамов сыграли на один матч меньше. Эльвин пропустил один из трех матчей, в которых не сыграл, из-за полученных красных карточек.
11 разных игроков забили голы команды в Европе. Олавио Жуниньо - лучший бомбардир клуба с 6 голами. Редон Джиджа имеет в активе 5 мячей.
Отметим, что "Карабах", начавший сезон с первого отборочного раунда Лиги чемпионов, финишировал в 1/8 финала Лиги Европы.
|
Футболисты
|
И
|
М
|
Г
|
ЖК
|
КК
|
Абдулла Зубир
|
18
|
1620
|
4
|
1
|
0
|
Марко Янкович
|
18
|
1591
|
2
|
4
|
0
|
Леандро Андраде
|
18
|
1469
|
4
|
2
|
0
|
Яссин Бензия
|
18
|
1271
|
4
|
1
|
0
|
Эльвин Джафаргулиев
|
17
|
1435
|
0
|
2
|
2
|
Торал Байрамов
|
17
|
875
|
3
|
2
|
0
|
Жулио Ромао
|
16
|
1454
|
0
|
7
|
0
|
Бахлул Мустафазаде
|
16
|
1424
|
2
|
2
|
0
|
Олавио Жуниньо
|
15
|
889
|
6
|
2
|
0
|
Редон Джиджа
|
14
|
633
|
5
|
2
|
0
|
Кевин Медина
|
13
|
1071
|
1
|
4
|
0
|
Хамиду Кейта
|
13
|
195
|
0
|
0
|
0
|
Бадави Гусейнов
|
12
|
706
|
0
|
0
|
0
|
Патрик Андраде
|
12
|
269
|
0
|
2
|
0
|
Нариман Ахундзаде
|
12
|
165
|
1
|
0
|
0
|
Андрей Лунев
|
10
|
925
|
-18
|
1
|
0
|
Матеус Силва
|
10
|
434
|
1
|
1
|
0
|
Марко Вешович
|
8
|
675
|
0
|
3
|
1
|
Максим Медведев
|
7
|
137
|
0
|
1
|
0
|
Шахруддин Магомедалиев
|
6
|
540
|
-7
|
1
|
0
|
Адама Диакаби
|
4
|
38
|
0
|
0
|
0
|
Лука Гугешашвили
|
3
|
185
|
-2
|
1
|
0
|
Ричард Алмейда
|
3
|
16
|
0
|
1
|
0
|
Алексей Исаев
|
2
|
5
|
0
|
0
|
0
|
Гара Гараев
|
1
|
3
|
0
|
0
|
0
И - игры, М - минуты, Г - голы, ЖК - желтая карточка, КК - красная карточка.
Вугар Хейруллаев
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