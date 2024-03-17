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Новая европейская история - АВТОРЫ

Азербайджанский футбол
Аналитика
17 Марта 2024 11:55
Новая европейская история - АВТОРЫ

За несколько лет для «Карабаха» стало обычным каждый сезон успешно выступать в еврокубках, обогащая нашу футбольную историю достижениями.

İdman.biz сообщает, что нынешний сезон, который для нас уже завершился, отличался от предыдущих.

На этот раз Гурбан Гурбанов и его команда удовлетворились добавлением новых страниц в историю и словно написали книгу «Новая европейская история». Достижения и рекорды, установленные в групповом этапе Лиги Европы, были дополнительно обогащены выходом в плей-офф и 1/8 финала.

25 игроков привели "Карабах" к успеху на этом пути, который начался с Лиги чемпионов и охватил 20 игр. Хотя кого-то из них уже нет в команде, а кто-то присоединился позже, они приложили руку к написанию истории. А некоторые - даже ногу и голову.

Четверо из этих 25 игроков приняли участие в большем количестве матчей - в 18. Абдулла Зубир находился на поле больше минут. Марко Янкович, Леандро Андраде и Яссин Бензия не помогли команде только в двух матчах.

Эльвин Джафаргулиев и Торал Байрамов сыграли на один матч меньше. Эльвин пропустил один из трех матчей, в которых не сыграл, из-за полученных красных карточек.

11 разных игроков забили голы команды в Европе. Олавио Жуниньо - лучший бомбардир клуба с 6 голами. Редон Джиджа имеет в активе 5 мячей.

Отметим, что "Карабах", начавший сезон с первого отборочного раунда Лиги чемпионов, финишировал в 1/8 финала Лиги Европы.

Футболисты

И

М

Г

ЖК

КК

Абдулла Зубир

18

1620

4

1

0

Марко Янкович

18

1591

2

4

0

Леандро Андраде

18

1469

4

2

0

Яссин Бензия

18

1271

4

1

0

Эльвин Джафаргулиев

17

1435

0

2

2

Торал Байрамов

17

875

3

2

0

Жулио Ромао

16

1454

0

7

0

Бахлул Мустафазаде

16

1424

2

2

0

Олавио Жуниньо

15

889

6

2

0

Редон Джиджа

14

633

5

2

0

Кевин Медина

13

1071

1

4

0

Хамиду Кейта

13

195

0

0

0

Бадави Гусейнов

12

706

0

0

0

Патрик Андраде

12

269

0

2

0

Нариман Ахундзаде

12

165

1

0

0

Андрей Лунев

10

925

-18

1

0

Матеус Силва

10

434

1

1

0

Марко Вешович

8

675

0

3

1

Максим Медведев

7

137

0

1

0

Шахруддин Магомедалиев

6

540

-7

1

0

Адама Диакаби

4

38

0

0

0

Лука Гугешашвили

3

185

-2

1

0

Ричард Алмейда

3

16

0

1

0

Алексей Исаев

2

5

0

0

0

Гара Гараев

1

3

0

0

0

И - игры, М - минуты, Г - голы, ЖК - желтая карточка, КК - красная карточка.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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