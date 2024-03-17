Новая европейская история - АВТОРЫ

За несколько лет для «Карабаха» стало обычным каждый сезон успешно выступать в еврокубках, обогащая нашу футбольную историю достижениями.

İdman.biz сообщает, что нынешний сезон, который для нас уже завершился, отличался от предыдущих.

На этот раз Гурбан Гурбанов и его команда удовлетворились добавлением новых страниц в историю и словно написали книгу «Новая европейская история». Достижения и рекорды, установленные в групповом этапе Лиги Европы, были дополнительно обогащены выходом в плей-офф и 1/8 финала.

25 игроков привели "Карабах" к успеху на этом пути, который начался с Лиги чемпионов и охватил 20 игр. Хотя кого-то из них уже нет в команде, а кто-то присоединился позже, они приложили руку к написанию истории. А некоторые - даже ногу и голову.

Четверо из этих 25 игроков приняли участие в большем количестве матчей - в 18. Абдулла Зубир находился на поле больше минут. Марко Янкович, Леандро Андраде и Яссин Бензия не помогли команде только в двух матчах.

Эльвин Джафаргулиев и Торал Байрамов сыграли на один матч меньше. Эльвин пропустил один из трех матчей, в которых не сыграл, из-за полученных красных карточек.

11 разных игроков забили голы команды в Европе. Олавио Жуниньо - лучший бомбардир клуба с 6 голами. Редон Джиджа имеет в активе 5 мячей.

Отметим, что "Карабах", начавший сезон с первого отборочного раунда Лиги чемпионов, финишировал в 1/8 финала Лиги Европы.

Футболисты И М Г ЖК КК Абдулла Зубир 18 1620 4 1 0 Марко Янкович 18 1591 2 4 0 Леандро Андраде 18 1469 4 2 0 Яссин Бензия 18 1271 4 1 0 Эльвин Джафаргулиев 17 1435 0 2 2 Торал Байрамов 17 875 3 2 0 Жулио Ромао 16 1454 0 7 0 Бахлул Мустафазаде 16 1424 2 2 0 Олавио Жуниньо 15 889 6 2 0 Редон Джиджа 14 633 5 2 0 Кевин Медина 13 1071 1 4 0 Хамиду Кейта 13 195 0 0 0 Бадави Гусейнов 12 706 0 0 0 Патрик Андраде 12 269 0 2 0 Нариман Ахундзаде 12 165 1 0 0 Андрей Лунев 10 925 -18 1 0 Матеус Силва 10 434 1 1 0 Марко Вешович 8 675 0 3 1 Максим Медведев 7 137 0 1 0 Шахруддин Магомедалиев 6 540 -7 1 0 Адама Диакаби 4 38 0 0 0 Лука Гугешашвили 3 185 -2 1 0 Ричард Алмейда 3 16 0 1 0 Алексей Исаев 2 5 0 0 0 Гара Гараев 1 3 0 0 0

И - игры, М - минуты, Г - голы, ЖК - желтая карточка, КК - красная карточка.

Вугар Хейруллаев

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