16 Марта 2024
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Сожаление Азера Багирова...

Азербайджанский футбол
Новости
16 Марта 2024 21:29
Сожаление Азера Багирова...

«Мы хорошо подготовились к игре. Игра шла хорошо до красной карточки. Такие вещи случаются в футболе».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Араз-Нахчывана» Азер Багиров.

Молодой специалист выразил сожаление по поводу потери очков в матче против «Габалы» XXVII тура Премьер-лиги Азербайджана:

«Сожалею, что нам не удалось набрать 3 очка. Для нас были очень важны 3 очка. Желаю успехов «Габале».

Один и тот же игрок сыграл роль и в красной карточке, и в голе. Сказать футболисту слишком много - значит сломать его еще больше. Это необходимо забыть».

Азер Багиров заявил, что они отстают от мест, с которых команды отправляются в еврокубки: "У нас 32 очка. От 2-го места мы отстаем на 8 очков. Все может измениться в любой момент. Впереди 9 игр. Сегодня мы были впереди всех. Кто бы мог подумать, что мы окажемся в меньшинстве, создадим голевой эпизод у своих ворот. В футболе есть неписаные правила. Все что угодно может случиться в любой момент. После двух побед вы можете оказаться в «топ-3». Мы действуем согласно имеющемуся у нас материалу. Мы не играем в плохой футбол».

Отметим, что матч между «Араз-Нахчываном» и «Габалой» завершился со счетом 1:1.

İdman.biz

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