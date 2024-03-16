Печать одобрения

Для Азербайджане в этом сезоне еврокубки завершены.

İdman.biz сообщает, что была написана новая история, наши болельщики испытали огромные эмоции.

Уже более 10 лет наши клубы проходят сложные группы под флагом УЕФА. В этом году наш клубный футбол получил признание и полное одобрение в Европе!

Футбольные дискуссии, красные карточки, забитые голы и эмоции в еврокубках не утихают. Это естественно, это понятно, так и должно быть. В то же время на фоне мыслей стратегические идеи, годы страданий, пройденный путь, проделанная работа не должны оставаться в тени игровых эпизодов.

На азербайджанской футбольной кухне людям, которые добивались исторических успехов, завидовали, им мешали, при наличии широких возможностей могли проводиться кампании против них . К сожалению, во многих случаях их желания исполнялись. Одной из главных причин, почему футбол страны не находится на высшем уровне, являлось наличие подобных случаев.

На примере «Карабаха» выход местного специалиста Гурбана Гурбанова на такой уровень - не рядовое событие. Особая благодарность всем, кто внес свой вклад и поддержал. Было локазано, что местный потенциал есть, если будут созданы условия, азербайджанский футбол сможет занять достойное место на континенте...

До судьбоносной конференции АФФА осталось несколько недель. Будет сформировано новое руководство федерации, исполнительный комитет. Это очень ответственный период, будет решаться ближайшее будущее азербайджанского футбола, национально-идеологический и стратегический период в 10-15 лет деятельности. При этом большое значение будет иметь выбор и назначение главного тренера национальной сборной.

Отношение футбольного сообщества однозначное, предпочтение следует отдавать местным тренерам. Наши перспективные тренеры подрастают. Но в настоящее время альтернативы Гурбану Гурбанову нет. Одно время он работал в сборной. После определенных событий, возможно, его мысли изменились. Это очень важно для развития футбола страны...

После успеха в Европе Гурбан Гурбанов будет получать все больше предложений от зарубежных клубов и даже национальных сборных. Невозможно, чтобы этого не было.

Разумеется, право выбора принадлежит самому главному тренеру и его клубу, с которым продолжается контракт.

Одним из важнейших моментов здесь является то, чтобы "Карабах" не пострадал... Когда Гурбана Гурбанова "отсылали" из сборной, намеренно и хитро был выдвинут на первый план клубный фактор. Хотя и есть определенные нюансы с точки зрения футбола, но если не создавать препятствий, то можно прийти к общему знаменателю, если работать единой командой, учитывая нынешнее состояние футбола в стране...

Национальная сборная является важной частью азербайджанского футбола. Футбол может дать желаемый эффект только при комплексном подходе, если учитывать развитие общего футбола, создать функционирующую систему и механизм. На фоне создания этой системы важно наличие одного из главных спикеров, самоутверждённого Гурбана Гурбанова. Азербайджанский футбол может подняться на те высоты, которых он хочет и заслуживает, только благодаря мыслящим умам, способным людям, придающим значение национальным и моральным ценностям!

Тахир Сулейманов

İdman.biz