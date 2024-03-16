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"Мы увидим сильный "Карабах", который превратит наши мечты в реальность"

Азербайджанский футбол
Новости
16 Марта 2024 13:05
"Мы увидим сильный "Карабах", который превратит наши мечты в реальность"

«Как я всегда говорю, «Карабах» растет год за годом, игра за игрой».

Об этом İdman.biz заявил вице-президент АФФА Вагиф Садыгов.

Он оценил матч между "Байером" и "Карабахом" (3:2) в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Садыгов поблагодарил «Карабах» за то, что он подарил всему народу Азербайджана эти драгоценные моменты:

«Хотя мы все, возможно, опечалены результатом, но рады, что «Карабах» сражался лицом к лицу с сильным противником. Благодаря пути, пройденному чемпионом Азербайджана, бурные аплодисменты достаются руководству, тренерскому штабу, игрокам, словом, всей команде. В будущем мы увидим сильный «Карабах», который превратит наши мечты в реальность. Я верю, что даже если мы остановились сегодня, то предпримем важные шаги, чтобы двигаться вперед в ближайшие дни».

Отметим, что "Карабах" проиграл со счетом 4:5 в двух матчах в 1/8 финала Лиги Европы и попрощался с турниром.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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