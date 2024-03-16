"Мы согласились участвовать в этом турнире, потому что Азербайджан создает для нас очень хорошие условия и чтобы провести два матча не надо преодолевать большие расстояния".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер сборной Болгарии по футболу Илиан Илиев.

Эксперт озвучил свое мнение о "Серии FIFA - Edition 2024", которая пройдет в Баку. Он выделил сборную Азербайджана, которая примет участие в турнире:

"Они победили Швецию со счетом 3:0. Азербайджан - серьезный соперник, достойный уважения. В сборную входят многие игроки "Карабаха", успешно выступавшие в Лиге Европы. Кстати, мы уже договорились провести товарищеский матч в Болгарии. Другой наш соперник - сборная Танзании - тоже хорош, они участвовали в последнем Кубке Африки, против них будет интересно сыграть".

Илиев, который вместе со сборной тренирует местный "Черно Море", также посоветовал болгарским футболистам переходить в азербайджанские клубы:

"Я считаю, что болгарским футболистам было бы хорошо играть в Азербайджане, где есть хорошая, конкурентоспособная лига. . В "Карабахе" есть два бывших игрока "Черно Море". Мы следим за работой Патрика Андраде и Леандро в команде и радуемся их успехам. Но, честно говоря, я не очень часто с ними общаюсь. Надеюсь, мы встретимся в Баку".

55-летний эксперт также рассказал о выступлении Джалала Гусейнова, который выступает в Болгарии:

"Джалал Гусейнов, футболист "Арды", азербайджанский защитник, выступает в нашей стране. Думаю, чемпионат Болгарии поможет ему в профессиональном развитии, ведь он еще молод".

Отметим, что 25 марта в 20:00 Азербайджан встретится с Болгарией.

İdman.biz