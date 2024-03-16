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РЕШЕНИЕ по вратарю "Карабаха"

Азербайджанский футбол
Новости
16 Марта 2024 11:11
РЕШЕНИЕ по вратарю "Карабаха"

Вратарь "Карабаха" Андрей Лунев может принять участие в стартовом составе только в одном из двух товарищеских матчей сборной России, на которые он приглашен.

Как сообщает İdman.biz, такое решение принял тренер вратарей национальной сборной Виталий Кафанов.

Он заявил, что даст шанс разным вратарям в двух матчах:

"Не могу точно сказать, что в стартовом составе будут разные вратари. Как будет по ходу игры, зависит от ситуации. Я хочу, чтобы в этих встречах участвовало больше вратарей".

Отметим, что сборная России встретится с Сербией 21 марта и Парагваем 25 марта. Помимо Лунева в команду были вызваны ещё трое вратарей - Александр Максименко, Матвей Сафонов и Юрий Лодыгин.

İdman.biz

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