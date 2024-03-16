Почему Махир Эмрели не вызван в сборную?

"Отсутствие в составе Антона Кривоцюка и Махира Эмрели связано с травмами. Я говорил с обоими нашими игроками, у них травмы".

Как сообщает İdman.biz, об этом сказал главный тренер сборной Азербайджана Ариф Асадов.

В своем заявлении на сайте АФФА опытный специалист прокомментировал состав команды, заявленной на "Серию ФИФА":

"Мы также проконсультировались с врачом и решили залечить им травмы и пригласить их на следующий сбор. Что касается новых лиц, мы пригласили Эмиля Мустафаева, играющего в Украине, Вусала Искендерли, играющего в Турции и давно не вызываемого в сборную, и вратаря "Нефтчи" Рзу Джафарова. Поскольку это товарищеские игры, мы пригласили их просмотреть. Обычно в такого рода матчах проверяются новые игроки".

Асадов сообщил, что некоторым игрокам посчитали целесообразным помочь U-21:

"Мы решили, что трое молодых игроков - Эмиль Сафаров, Нариман Ахундзаде и Джалал Гусейнов должны перейти в стан нашей сборной, состоящей из 21-летних юношей. Официальные игры ждут U-21, поэтому мы поговорили с главным тренером команды Самиром Алиевым, чтобы эти игроки помогли молодёжке во встречах с Англией и Украиной.

Главный тренер также рассказал о цели команды:

"Хотя результат в товарищеских матчах не очень важен, мы выходим на каждую игру, чтобы победить. Одна из наших целей - выиграть обе игры и еще больше поднять боевой дух команды. Постараемся добиться успешных результатов в предстоящих играх".

Отметим, что на матчи с Монголией и Болгарией Асадов вызвал 24 футболиста и включил еще 4 футболистов в резервный список.

İdman.biz