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"У нас проблемы в обороне"

Азербайджанский футбол
Новости
15 Марта 2024 22:08
"У нас проблемы в обороне"

«Для нас это была очень важная победа. Мы хорошо начали игру».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Нетфчи» Миодраг Божович.

Черногорский специалист прокомментировал победу со счетом 3:0 над «Сабаилом» в XXVII туре Премьер-лиги Азербайджана.

«Мы вовремя забили первый гол и сыграли хорошо. Травма Марка Тамаша немного изменила ход событий. Пощла открытая игра. Мы с «Сабаилом» играли в открытый футбол. У обеих команд были хорошие моменты. Я очень доволен этой победой и считаю, что эта победа придаст нам дополнительную уверенность. В следующих играх уверенность улучшится. Чувствуется, что иногда в этом направлении у нас бывают недостатки».

Божович рассказал о проблемах в обороне:

«В последних двух матчах мы забили шесть голов. Важно то, что мы строим атаки и создаем эпизоды. У нас проблемы в обороне. И речь идет не только об игроках, играющих на этой позиции. Мы должны обороняться всей командой. Надеемся, что предстоящий перерыв пойдет нам на пользу. Мы победим и постараемся забить голы, чтобы провести хорошую игру и болельщики вернулись на стадион».

Главный тренер «Нефтчи» заявил, что лучше знает азербайджанский футбол и рассказал о положительных сторонах команд:

«Теперь я лучше знаю азербайджанский футбол. Чемпионат достаточно сложный. Все команды стараются показывать хороший футбол. Нет команды, которая играет в плохой футбол. Команды пытаются атаковать. Даже "Габала", занявшая последнее место, по той игре, которую показала, этого места не заслуживает. До конца чемпионата всем будет сложно. Любая команда может победить другую».

Отметим, что «Нефтчи», выигравший стартовый матч тура, поднялся на 2-е место.

İdman.biz

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