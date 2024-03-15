Принято решение в отношении футболистов, оскорблявших болельщиков

Определилось наказание игроков "Шафа", оскорбивших болельщиков.

Как сообщает İdman.biz, поведение игроков обсуждалось в Дисциплинарном комитете АФФА.

Наказания получили те, кто «отличился» в выездном матче против «Шамкира» в 16-м туре II лиги. На 28-й минуте матча Ниджат Аббасов получил красную карточку за оскорбление болельщиков. По этой причине футболист дисквалифицирован на 4 игры. Из-за него клуб был оштрафован на 350 манатов.

На 33-й минуте матча Рамиз Гасымов оскорбил арбитра и болельщиков, получив красную карточку за вторую желтую. Он был дисквалифицирован на 4 матча. Клуб «Шафа» оштрафован на 350 манатов.

İdman.biz